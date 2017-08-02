Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски вышли на новый уровень

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Роману оскароносной блондинки и режиссера "Черного лебедя" уже год
Вот уже ровно год звездная пара избегает всеобщего внимания любой ценой. И это им неплохо удавалось, если учесть, что заметили влюбленных вместе только в конце осени. Как сообщают источники, близкие к Даррену и Дженнифер: «Отношения пары достигли нового уровня - они уже обсудили свое совместное будущее, хоть и «не спешат жениться». «По словам близких актрисы, даже несмотря на разницу в двадцать лет Даррен и Дженифер искренне увлечены друг другом. То, что действительно связывает этих двоих, - это их общее чувство юмора»,- добавляет инсайдер, - «Дженнифер всегда шутит, за что Даррен ее и обожает».
26-летняя Дженнифер познакомилась с 47-летним Дарреном зимой 2016 года на пробах психологического триллера «Мама», премьера которого состоится уже 13 сентября. Картина повествует о проверке отношений, которой подвергается влюбленные герои (Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем) «когда незваные гости приходят в дом, нарушая их спокойное существование».
Напомним, что ранее режиссер провел 9 лет в отношениях с актрисой Рэйчел Вайс, после которых у пары остался общий сын Генри. Дженнифер же встречалась со своим партнером по фильму «Люди Икс: Первый класс» Николасом Холтом.