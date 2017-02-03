Дженнифер Лопес рассказала, почему предпочитает молодых мужчин

Актриса и певица Дженнифер Лопес известна склонностью к мужчинам помоложе. В 2002-м она была помолвлена с Беном Аффлеком, который младше ее на три года. Затем Лопес пять лет то сходилась, то расходилась с танцором Каспером Смартом: их разница в возрасте составляет 18 лет. Сейчас ходят слухи о романе 47-летней певицы с 30-летним рэпером Дрейком. В одном из последних интервью Джей Ло рассказала, что ее привлекает в молодых мужчинах.