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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017

Дженнифер Лопес рассказала, почему предпочитает молодых мужчин

47-летняя певица объяснила, почему встречается преимущественно с мужчинами младше себя

Актриса и певица Дженнифер Лопес известна склонностью к мужчинам помоложе. В 2002-м она была помолвлена с Беном Аффлеком, который младше ее на три года. Затем Лопес пять лет то сходилась, то расходилась с танцором Каспером Смартом: их разница в возрасте составляет 18 лет. Сейчас ходят слухи о романе 47-летней певицы с 30-летним рэпером Дрейком. В одном из последних интервью Джей Ло рассказала, что ее привлекает в молодых мужчинах.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

«В 20 лет парни очень самоуверенные и дерзкие, а девушки, наоборот, дико не уверены в себе. Потом все меняется: мужчины чаще начинают сомневаться в себе, а женщины — ощущать гармонию с собой, что делает их еще более привлекательными», — пояснила Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

ФОТОGetty Images

Свою теорию Дженнифер Лопес подтвердила личным опытом: «В 20 я комплексовала из-за своей фигуры и внешности вообще, — вспомнила певица. — Теперь я просто люблю себя».

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