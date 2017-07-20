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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 июля 2017

    Дженнифер Лопес призналась, что пока не готова к браку

    47-летняя певица не хочет связывать себя семейными обязательствами

    И жили они долго и счастливо — таким мог бы быть конец сказочной истории любви Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Однако, по признанию 47-летней певицы, она пока совершенно не готова к новому браку. Всему виной — предыдущие неудачи в личной жизни: три развода и тяжелый разрыв с 29-летним танцором Каспером Смартом буквально год назад.

    Дженнифер Лопес призналась, что пока не готова к браку

    Безусловно, Дженнифер просто без ума он Родригеса, и ее дети, 9-летние близнецы Эмма и Макс, души не чают в новом отчиме и практически неразлучны с его собственными детьми. Семейная идиллия налицо, но певица как никогда категорична: получив заветное предложение руки и сердца во время недавней романтической поездки в Париж, Джей Ло ответила согласием, однако попросила возлюбленного не торопить события.

    Дженнифер Лопес призналась, что пока не готова к браку

    Напомним, что за спиной у 47-летней Лопес три брака: с 1997 по 1998 год она была замужем за актером Охани Ноа, а с 2001 по 2003 год жила вместе с танцором Крисом Джадом. От третьего мужа, музыканта Марка Энтони, певица родила близнецов, однако в 2014 году пара сообщила о расставании. Сегодня бывшие супруги поддерживают дружеские отношения и активно работают над совместным альбомом.

    Дженнифер Лопес и Марк Энтони

    Дженнифер Лопес и Марк Энтони

    Впрочем, одним из самых ярких романов в жизни Джей Ло, безусловно, стали отношения с молодым танцором из ее же подтанцовки. Каспер Смарт был моложе возлюбленной на 18 лет и не отличался примерным поведением: пара дважды расставалась из-за многочисленных измен донжуана. Окончательно возлюбленные разошлись летом прошлого года.

    Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

    Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

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