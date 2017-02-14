Дженнифер Лопес призналась, что любит Дрейка

История быстротечного романа Дженнифер Лопес и Дрейка, ставшая интригой последних месяцев, похоже, не закончена, несмотря на слухи о расставании пары. На церемонии вручения премий «Грэмми» Джей Ло публично выразила свое отношение к якобы экс-бойфренду. «Конечно, я люблю Дрейка! Он замечательный, талантливый, удивительный! У меня большая любовь к этому мальчику», — сказала певица.

Дженнифер Лопес

Это высказывание вызвало резонанс в соцсетях и СМИ. Одни считают, что слова Джей Ло наглядно подтверждают версию платонических отношений звездной пары, то есть, попросту говоря, дружбы. Еще одно тому доказательство — предыдущий спич певицы. В декабре, отвечая на вопрос репортера о том, что происходит между ней и Дрейком, Дженнифер сказала, что они работают над совместным треком по просьбе рэпера, а еще отлично проводят время вместе, не более того.

Те же, кто уверен в подлинности романа звезд, напоминают, что Рианна, с которой Дрейк расстался осенью, отписалась от Instagram Джей Ло, узнав об их возможной связи.