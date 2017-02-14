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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 февраля 2017

Дженнифер Лопес призналась, что любит Дрейка

47-летняя певица считает 30-летнего рэпера «замечательным мальчиком»

История быстротечного романа Дженнифер Лопес и Дрейка, ставшая интригой последних месяцев, похоже, не закончена, несмотря на слухи о расставании пары. На церемонии вручения премий «Грэмми» Джей Ло публично выразила свое отношение к якобы экс-бойфренду. «Конечно, я люблю Дрейка! Он замечательный, талантливый, удивительный! У меня большая любовь к этому мальчику», — сказала певица.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Это высказывание вызвало резонанс в соцсетях и СМИ. Одни считают, что слова Джей Ло наглядно подтверждают версию платонических отношений звездной пары, то есть, попросту говоря, дружбы. Еще одно тому доказательство — предыдущий спич певицы. В декабре, отвечая на вопрос репортера о том, что происходит между ней и Дрейком, Дженнифер сказала, что они работают над совместным треком по просьбе рэпера, а еще отлично проводят время вместе, не более того.

Те же, кто уверен в подлинности романа звезд, напоминают, что Рианна, с которой Дрейк расстался осенью, отписалась от Instagram Джей Ло, узнав об их возможной связи.

Так или иначе, дополнительных комментариев по этому поводу ни Лопес, ни Дрейк не делали, а последней новостью об их предполагаемом романе было сообщение о временном расставании. Причина — плотные рабочие графики обоих, а особенно Дрейка, который сейчас находится в мировом турне.

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