Дженнифер Лопес познакомила Дрейка с детьми

Судя по всему, отношения между музыкмианта становятся все серьезнее. На днях инсайдеры сообщили, что, вопреки заявлениям Лопес о том, что она больше не хочет знакомить своих бойфрендов с детьми, Дрейк все же был представлен ее близнецам , 8-летним Эмме и Максимилиану: «Дженнифер сказала, что дети были в восторге от Дрейка. Он сразу же нашел с ними общий язык». После этого заявления поклонники исполнительницы сразу же сделали вывод — звезда действительно влюблена и ни для кого не будет сюрпризом, если через некоторое время Джей Ло и Дрейк начнут жить вместе.

Стоит отметить, что, несмотря на плотный график знаменитостей, им удается довольно часто видеться. В частности, в минувший вторник пару видели в одном из самых романтичных ресторанов Лос-Анджелеса The Catch LA, терраса которого располагается на крыше. По словам очевидцев, «Дженнифер и Дрейк были очень увлечены друг другом».

Напомним, знаменитости начали встречаться в конце прошлого года. Об этом стало известно после того, как Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографию с Дрейком, на которой рэпер нежно обнимает певицу.