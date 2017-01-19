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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

Дженнифер Лопес познакомила Дрейка с детьми

Музыканты постоянно проводят время вместе

Судя по всему, отношения между музыкмианта становятся все серьезнее. На днях инсайдеры сообщили, что, вопреки заявлениям Лопес о том, что она больше не хочет знакомить своих бойфрендов с детьми, Дрейк все же был представлен ее близнецам, 8-летним Эмме и Максимилиану: «Дженнифер сказала, что дети были в восторге от Дрейка. Он сразу же нашел с ними общий язык». После этого заявления поклонники исполнительницы сразу же сделали вывод — звезда действительно влюблена и ни для кого не будет сюрпризом, если через некоторое время Джей Ло и Дрейк начнут жить вместе.

Стоит отметить, что, несмотря на плотный график знаменитостей, им удается довольно часто видеться. В частности, в минувший вторник пару видели в одном из самых романтичных ресторанов Лос-Анджелеса The Catch LA, терраса которого располагается на крыше. По словам очевидцев, «Дженнифер и Дрейк были очень увлечены друг другом».

Напомним, знаменитости начали встречаться в конце прошлого года. Об этом стало известно после того, как Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографию с Дрейком, на которой рэпер нежно обнимает певицу.

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