Дженнифер Лопес показала фото с мамой

Сложно поверить, но недавно Дженнифер Лопес отпраздновала 48-й день рождения. Пресса и поклонники певицы не раз отмечали, что она выглядит куда моложе своих лет, сама же Дженнифер объясняла это регулярными тренировками и правильным питанием. На днях Лопес опубликовала в своем Instagram селфи с мамой, которое доказало, что идеальная форма Джей Ло — еще и заслуга генов.

Подписчики звезды посчитали, что мама Джей Ло, пуэрториканка Гваделупе Родригес, могла бы сойти за ее старшую сестру. «Вы очень похожи», «Теперь понятно, откуда такая красота», — писали Дженнифер в комментариях.