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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    07 августа 2017

    Дженнифер Лопес показала фото с мамой

    По мнению поклонников, 48-летняя певица и ее мать выглядят как сестры

    Сложно поверить, но недавно Дженнифер Лопес отпраздновала 48-й день рождения. Пресса и поклонники певицы не раз отмечали, что она выглядит куда моложе своих лет, сама же Дженнифер объясняла это регулярными тренировками и правильным питанием. На днях Лопес опубликовала в своем Instagram селфи с мамой, которое доказало, что идеальная форма Джей Ло — еще и заслуга генов.

    Подписчики звезды посчитали, что мама Джей Ло, пуэрториканка Гваделупе Родригес, могла бы сойти за ее старшую сестру. «Вы очень похожи», «Теперь понятно, откуда такая красота», — писали Дженнифер в комментариях.

    Сейчас Лопес и ее мама регулярно видятся, но, по признанию певицы, долгое время они не общались из-за того, что родители не принимали желание дочери заниматься танцами и музыкой. «Я не хотела учиться в колледже, поэтому ушла из дома в 18 лет», — рассказывала певица. Спустя несколько лет Гваделупе приняла решение Дженнифер, и они возобновили общение.

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