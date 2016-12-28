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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 декабря 2016

Дженнифер Лопес подтвердила роман с Дрейком

Певица опубликовала в Instagram нежное фото с рэпером

Не прошло и недели с момента, когда в кулуарах появились слухи о романе 47-летней Дженнифер Лопес и 30-летнего Дрейка, как поп-дива подтвердила их, опубликовав недвусмысленный снимок с рэпером в Instagram. Фолловеры разделились на два лагеря: одни принялись поздравлять Лопес с выбором бойфренда, другие — отмечать в комментариях под фотографией Рианну, бывшую возлюбленную рэпера. Дело в том, что источники из близкого окружения Рири признались, что певица очень болезненно восприняла новость о новом увлечении экс-бойфренда: певица не ожидала, что Дрейк так быстро найдет ей замену, и, очевидно, надеялась на то, что они смогут в будущем снова сойтись. Тем более Рианна была шокирована, узнав имя новой избранницы рэпера, и даже отписалась от Джей Ло в Instagram. Кто же победит в борьбе за сердце любвеобильного Дрейка: старая или новая любовь? To be continued...

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