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    14 июля 2017

    Дженнифер Лопес опубликовала откровенное фото в бикини

    47-летняя певица в очередной раз поразила поклонников своей идеальной фигурой

    Пару часов назад Дженнифер Лопес порадовала 67 миллионов своих Instagram-подписчиков очередным откровенным снимком. На этот раз 47-летняя исполнительница опубликовала снимок в интригующем бикини, оставив под ним многозначительную подпись: «Скучаю по Майами». Стоит ли говорить, что новый пост исполнительницы стал поводом для поклонников в который раз восхититься прекрасной фигурой знаменитости: «Какая же вы красивая», «Вы всегда выглядите просто супер», «Вы — королева», «Как вам удается всегда выглядеть так потрясающе?».


    Напомним, что в данный момент большую часть времени Джей Ло проводит в Нью-Йорке, где снимается в сериале «Оттенки синего».


    Съемки сериала «Оттенки синего»

    Съемки сериала «Оттенки синего»

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