Дженнифер Лопес опубликовала откровенное фото в бикини

Пару часов назад Дженнифер Лопес порадовала 67 миллионов своих Instagram-подписчиков очередным откровенным снимком. На этот раз 47-летняя исполнительница опубликовала снимок в интригующем бикини, оставив под ним многозначительную подпись: «Скучаю по Майами». Стоит ли говорить, что новый пост исполнительницы стал поводом для поклонников в который раз восхититься прекрасной фигурой знаменитости: «Какая же вы красивая», «Вы всегда выглядите просто супер», «Вы — королева», «Как вам удается всегда выглядеть так потрясающе?».