Дженнифер Лопес охладела к Дрейку

В течение последних двух месяцев в сети то и дело появлялись новые подробности романа между горячей латиноамериканской исполнительницей и канадским рэпером. И вот на днях стало известно, что знаменитости решили сбавить обороты и расстаться на некоторое время. Как отмечает один из инсайдеров, «вся проблема в том, что Дженнифер и Дрейк вернулись к работе, которая отнимает все свободное время, и у них просто нет возможности видеться так часто, как раньше». В частности, совсем недавно Джей Ло выступила с концертом в Лас-Вегасе, тогда как ее возлюбленный до конца марта будет находиться в Европе, где продолжается его мировое турне в поддержку последнего альбома. По словам источников, Дрейку даже не удастся поприсутствовать на церемонии вручения наград «Грэмми», хотя он представлен в восьми номинациях.