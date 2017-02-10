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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 февраля 2017

Дженнифер Лопес охладела к Дрейку

Музыканты решили сделать перерыв в отношениях

В течение последних двух месяцев в сети то и дело появлялись новые подробности романа между горячей латиноамериканской исполнительницей и канадским рэпером. И вот на днях стало известно, что знаменитости решили сбавить обороты и расстаться на некоторое время. Как отмечает один из инсайдеров, «вся проблема в том, что Дженнифер и Дрейк вернулись к работе, которая отнимает все свободное время, и у них просто нет возможности видеться так часто, как раньше». В частности, совсем недавно Джей Ло выступила с концертом в Лас-Вегасе, тогда как ее возлюбленный до конца марта будет находиться в Европе, где продолжается его мировое турне в поддержку последнего альбома. По словам источников, Дрейку даже не удастся поприсутствовать на церемонии вручения наград «Грэмми», хотя он представлен в восьми номинациях.

Напомним, что о романе музыкантов стало известно после того, как Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram трогательное фото, на котором рэпер нежно обнимает ее. После этого в сети появилась информация о том, что в качестве новогоднего подарка Дрейк преподнес своей возлюбленной колье Tiffany стоимостью 100 тысяч долларов. Певица же, в свою очередь, познакомила бойфренда с детьмидвойняшками Максом и Эмми.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

ФОТОGetty Images
Дрейк

Дрейк

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