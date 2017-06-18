Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на романтическом свидании

В последнее время в прессе все чаще появляется информация о том, что в идеальных отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса наступил кризис. Но, видимо, одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса предпочитает не реагировать на провокации.

Вчера Дженнифер выложила в свой Instagram новое фото с Алексом, на котором они смеются и мягко намекнула поклонникам о том, что пора прекратить обращаться внимание на сплетни. Сейчас пара находится во Франции: вчера их заметили в Париже, а сегодня они отдыхают на Лазурном берегу. Кажется, влюбленные решили устроить себе небольшие романтические каникулы.