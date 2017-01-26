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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 января 2017

Дженнифер Лопес боится за свою жизнь

Певица переживает из-за решения суда по вопросу давно преследующего ее фаната

Еще с прошлого года певицу и актрису Дженнифер Лопес преследует навязчивый фанат. 64-летний Тим МакЛанахэн посылал ей подарки и открытки странного содержания, следил за ней на пути из Лас-Вегаса, где у нее было шоу, в Лос-Анджелес, а в августе 2016-го залез во двор дома Лопес. Свои действия поклонник объясняет любовью к знаменитости. Летом фаната задержали, но быстро отпустили. В начале января Дженнифер Лопес подала на МакЛанахэна в суд и получила временный орден, запрещающий поклоннику приближаться к ней ближе чем на 100 метров, однако сейчас его действие закончилось.

Дженнифер ЛопесФОТОGetty Images

Лопес запросила продление ордена, но суд отклонил его, так как не смог найти юридической причины для этого.

По словам американских СМИ, певица очень боится за себя и своих детей, близнецов Макса и Эмму. Сейчас Дженнифер и ее адвокаты направили все силы на поиск решения проблемы.

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