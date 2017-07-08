Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    08 июля 2017

    Дженнифер Гарнер знала о связи мужа с Линдси Шукус

    Стали известны новые подробности семейной жизни Бена Аффлека

    На днях в сети появились первые фотографии Бена Аффлека с новой возлюбленной телепродюсером Линдси Шукус. Но оказалось, их связь длится уже более четырех лет. Причем, по словам инсайдеров, Дженнифер Гарнер практически сразу узнала о том, что у супруга появилась другая женщина: «Бен и Линдси влюбись друг в друга с первого взгляда. И всего через пару недель Дженнифер узнала, что муж ей изменяет. Да, она до последнего надеялась, что Бен и Линдси расстанутся, но этого не произошло, поэтому Джен решила подать документы на развод».

    Линдси Шукус и Бен Аффлек

    Линдси Шукус и Бен Аффлек

    Стоит отметить, что эти обстоятельства не помешали Гарнер и Аффлеку сохранить прекрасные дружеские отношения. До сих пор все праздники актеры стараются быть вместе. В частности, совсем недавно экс-супруги с тремя детьми провели несколько дней на Багамских островах, а также устроили семейный праздник в честь Дня независимости США.

    Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

    Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

    ФОТОGetty Images
    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз