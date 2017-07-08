Дженнифер Гарнер знала о связи мужа с Линдси Шукус

На днях в сети появились первые фотографии Бена Аффлека с новой возлюбленной телепродюсером Линдси Шукус. Но оказалось, их связь длится уже более четырех лет. Причем, по словам инсайдеров, Дженнифер Гарнер практически сразу узнала о том, что у супруга появилась другая женщина: «Бен и Линдси влюбись друг в друга с первого взгляда. И всего через пару недель Дженнифер узнала, что муж ей изменяет. Да, она до последнего надеялась, что Бен и Линдси расстанутся, но этого не произошло, поэтому Джен решила подать документы на развод».