Дженнифер Гарнер ревнует Бена Аффлека

На днях стало известно, что Бен Аффлек встречается с телепродюсером Линдси Шукус. Также выяснилось, что новый роман актер длится уже четыре года и что экс-супруга Аффлека Дженнифер Гарнер давно знала об изменах мужа. Близкие к Гарнер источники сообщили зарубежным СМИ, что Дженнифер достаточно резко отреагировала на то, что отношения Бена с Шукус стали достоянием общественности. По словам инсайдеров, Дженнифер ревнует бывшего мужа и хочет поскорее найти нового бойфренда, чтобы «отомстить» Аффлеку.



Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Как уточняют друзья актрисы, при этом Дженнифер Гарнер ищет не коротких романов, а серьезные отношения. Поскольку после развода именно она в большей степени занимается воспитанием их с Беном Аффлеком детей, Дженнифер хочет найти кого-то, кто сможет понять ее напряженный график.

Бен Аффлек и Линдси Шукус