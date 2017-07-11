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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    11 июля 2017

    Дженнифер Гарнер ревнует Бена Аффлека

    Актриса находится в поисках новой любви

    На днях стало известно, что Бен Аффлек встречается с телепродюсером Линдси Шукус. Также выяснилось, что новый роман актер длится уже четыре года и что экс-супруга Аффлека Дженнифер Гарнер давно знала об изменах мужа. Близкие к Гарнер источники сообщили зарубежным СМИ, что Дженнифер достаточно резко отреагировала на то, что отношения Бена с Шукус стали достоянием общественности. По словам инсайдеров, Дженнифер ревнует бывшего мужа и хочет поскорее найти нового бойфренда, чтобы «отомстить» Аффлеку.


    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

    Как уточняют друзья актрисы, при этом Дженнифер Гарнер ищет не коротких романов, а серьезные отношения. Поскольку после развода именно она в большей степени занимается воспитанием их с Беном Аффлеком детей, Дженнифер хочет найти кого-то, кто сможет понять ее напряженный график.

    Бен Аффлек и Линдси Шукус

    Бен Аффлек и Линдси Шукус

    Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер начали встречаться после совместных съемок в фильме «Сорвиголова» в 2004-м. Спустя год они сыграли свадьбу. За почти 10 лет семейной жизни у них родилось трое детей: дочери Вайолет и Серафина и сын Самуель. Два года назад супруги подали на развод, однако сумели сохранить дружеские отношения и теперь часто проводят время вместе.

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