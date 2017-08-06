Дженнифер Энистон и Джастин Теру отметили вторую годовщину свадьбы

Два года назад Дженнифер Энистон и Джастин Теру тайно поженились в кругу семьи и близких друзей в своем особняке в Лос-Анджелесе. Актеры не любят привлекать лишнее внимание к своей личной жизни, поэтому редко делятся совместными снимками в соцсетях и не любят давать какие-либо комментарии о своих отношениях в прессе. Именно поэтому каждый новый кадр влюбленных, появившийся в интернете, вызывает такой ажиотаж со стороны подписчиков.



Так, в этом году по случаю второй годовщины свадьбы Джастин поделился редким селфи с супругой, сопроводив его романтичными эмодзи. Буквально за несколько часов фото собрано более десятка тысяч лайков и восторженных комментариев, в которых поклонники поздравляли супругов с годовщиной.