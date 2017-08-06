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    06 августа 2017

    Дженнифер Энистон и Джастин Теру отметили вторую годовщину свадьбы

    Актер трогательно поздравил супругу с праздником

    Два года назад Дженнифер Энистон и Джастин Теру тайно поженились в кругу семьи и близких друзей в своем особняке в Лос-Анджелесе. Актеры не любят привлекать лишнее внимание к своей личной жизни, поэтому редко делятся совместными снимками в соцсетях и не любят давать какие-либо комментарии о своих отношениях в прессе. Именно поэтому каждый новый кадр влюбленных, появившийся в интернете, вызывает такой ажиотаж со стороны подписчиков.


    Дженнифер Энистон и Джастин Теру отметили вторую годовщину свадьбы

    Так, в этом году по случаю второй годовщины свадьбы Джастин поделился редким селфи с супругой, сопроводив его романтичными эмодзи. Буквально за несколько часов фото собрано более десятка тысяч лайков и восторженных комментариев, в которых поклонники поздравляли супругов с годовщиной.

    В последний год в прессе то и дело появлялись слухи о проблемах в отношениях Теру и Энистон. Из-за плотного рабочего графика супруги редко бывали дома, свой отпечаток накладывали и постоянные слухи о беременности актрисы, которая после неоднократно выступала с открытыми эссе на темы семьи, феминизма и предназначении современной женщины. Несмотря на все нападки со стороны СМИ, Дженнифер и Джастину удалось сохранить свои отношения, о чем лучше любых слов свидетельствует новое фото в Instagram актера.

    Дженнифер Энистон и Джастин Теру отметили вторую годовщину свадьбы

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