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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 июля 2017

    Дженнифер Энистон и Джастин Теру на романтическом свидании

    Как развиваются отношения супругов?

    Вот уже полгода весь мир обсуждает разлад в отношениях Дженнифер Энистон и Джастина Теру. И хотя пара не комментирует личную жизнь, своим редким появлением на публике доказывает — у них все прекрасно. Вот, например, на днях их заметили на романтическом свидании в нью-йоркском ресторане Blue Hill. Джастин и Дженнифер выглядели прекрасно: одетые в одну цветовую гамму, они держались за руки и улыбались. Актриса надела базовый темно-синий топ, легкие брюки и открытые босоножки, а ее супруг предпочел синие джинсы, легкую ветровку, бейсболку защитного цвета Supreme и замшевые ботинки.

    Джастин Теру и Дженнифер ЭнистонФОТОlegion-media.ru
    Джастин Теру и Дженнифер ЭнистонФОТОlegion-media.ru

    Позже, этим же вечером, пару снова встретили на улицах города — они спешили на вечеринку к друзьям. Дженнифер выбрала светло-голубые джинсы, которые подчеркивали ее фигуру, белый топ и черный удлиненный джемпер, а Джастин предпочел серую футболку, черные джинсы и кеды.

    Джастин Теру и Дженнифер ЭнистонФОТОsplash news/getty images
    Джастин Теру и Дженнифер ЭнистонФОТОsplash news/getty images

    Напомним, будущие супруги познакомились в 2007 году на съемках фильма «Солдаты неудачи», для которого Джастин писал сценарий, а Дженнифер зашла на площадку поздороваться с Беном Стиллером. И только спустя три года они начали встречаться, а в 2015-м году сыграли свадьбу.

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