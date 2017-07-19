Дженнифер Энистон и Джастин Теру на романтическом свидании

Вот уже полгода весь мир обсуждает разлад в отношениях Дженнифер Энистон и Джастина Теру. И хотя пара не комментирует личную жизнь, своим редким появлением на публике доказывает — у них все прекрасно. Вот, например, на днях их заметили на романтическом свидании в нью-йоркском ресторане Blue Hill. Джастин и Дженнифер выглядели прекрасно: одетые в одну цветовую гамму, они держались за руки и улыбались. Актриса надела базовый темно-синий топ, легкие брюки и открытые босоножки, а ее супруг предпочел синие джинсы, легкую ветровку, бейсболку защитного цвета Supreme и замшевые ботинки.