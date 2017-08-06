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    06 августа 2017

    Дженна Девон-Татум снялась в откровенной фотосессии

    Новая серия сексуальных снимков 36-летней супруги Чаннинга Татума

    Сегодня у Дженны Девон-Татум начался совершенно новый жизненный период: став впервые мамой четыре года назад, 36-летняя танцовщица начала постепенно выходить из тени своего звездного супруга Чаннинга Татума. Теперь она наряду с Дженнифер Лопес занимает место среди членов жюри одного из самых рейтинговых танцевальных шоу Америки. Кроме того, она стала лицом линии одежды для спорта и занятия танцами Danskin. Так, в Instagram Дженны появился снимок из новой осенней рекламной кампании бренда, на котором девушка позирует в сексуальном спортивном комплекте белья и уютном сером кардигане.

    Дженна Девон-Татум снялась в откровенной фотосессии

    Этот кадр стал первым промо к новой коллекции спортивной одежды и белья на каждый день. По опыту прошлых фотосессий можно судить, что остальные снимки получится не менее сексуальными и откровенными. На всех фото Дженна неизменно демонстрирует свою роскошную, подтянутую фигуру - результат строгой вегетарианской диеты и регулярных занятий с личным тренером. В основе рациона супруги Чаннинга Татума - овощи, крупы, бобовые и фрукты. В спорте она предпочитает чуть большее разнообразие - от боди-балета и пилатеса до функционального тренинга и восточных единоборств.

    Дженна Девон-Татум снялась в откровенной фотосессии
    Дженна Девон-Татум снялась в откровенной фотосессии
    Дженна Девон-Татум снялась в откровенной фотосессии
    Дженна Девон-Татум снялась в откровенной фотосессии
    Дженна Девон-Татум снялась в откровенной фотосессии

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