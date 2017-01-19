Джек Николсон уходит из кино

На днях в сети появилась информация о том, что Джек Николсон покидает киноиндустрию. Официальных заявлений по этому поводу актер пока не делал, однако СМИ ссылаются на слова его близкого друга, Питера Фонды. «Я не хочу говорить за него, но Джек вышел на пенсию. Он достаточно сделал в этой жизни, и сделал очень хорошо, да и в смысле денег у него все в порядке», — сказал Фонда, выступая на мероприятии Bafta Tea Party в Лос-Анджелесе. При этом Питер Фонда добавил, что шанс увидеть Николсона на съемочной площадке все же есть, но для этого тому должна быть предложена «фантастическая» роль — чтобы заставить актера «отменить отставку».

Джек Николсон, которому в апреле исполнится 80 лет, в последнее десятилетие снизил актерскую активность до минимума. С 2006 года он снялся только в трех лентах — «Отступниках» Скорсезе, а также «Пока не сыграл в ящик» и «Как знать». Комедия «Как знать», в которой Николсону компанию составили Пол Радд, Риз Уизерспун и Оуэн Уилсон, вышла в 2010 году, с тех пор великий актер нерегулярно появляется на светских мероприятиях в Голливуде, редко дает интервью, о планах его ничего не известно. В 2013-м The Guardian со ссылкой на источник сообщили, что Николсон уходит из кино, так как начал терять память. «Он просто теперь не в состоянии запоминать реплики», — цитировало издание инсайдера. Позже это опровергли представители актера. В том же году Николсон в одном из редких интервью признал, что стал домоседом, что вызывает недовольство его подруг. «Мне надоело спорить с женщинами, доказывая, что лучше поужинать дома, тем более что у меня личный повар. Домашняя пища лучше, это правда. Однако барышни все время хотят выходить в свет, а я вот счастлив в своем домике, и мне ничего не нужно», — говорил актер.