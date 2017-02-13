Джастин Теру поздравил Дженнифер Энистон с днем рождения

В августе 2017-го Джен и Джастин отметят два года со дня свадьбы. «Почему я так счастлива рядом с мужем? Он обожает меня и окружает вниманием вне зависимости от моего состояния. Я могу рассказать ему все. Кроме того, Джастин делает меня лучше. Мне больно думать, что ему может быть плохо», — рассказала Энистон в одном интервью.