Джастин Теру поздравил Дженнифер Энистон с днем рождения

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Актер выложил в Instagram редкий совместный снимок с супругой
В субботу, 11 февраля, звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон исполнилось 48 лет. Муж актрисы Джастин Теру поздравил ее, опубликовав в Instagram совместный снимок и подписав его: HBDJ (Happy Birthday Dear Jennifer) — «С днем рождения, дорогая Дженнифер».
Подобная фотография — большая редкость: Теру нечасто делится семейными кадрами, а Энистон и вовсе не имеет аккаунтов в социальных сетях. За два дня пост набрал почти 64 тысячи лайков.
В августе 2017-го Джен и Джастин отметят два года со дня свадьбы. «Почему я так счастлива рядом с мужем? Он обожает меня и окружает вниманием вне зависимости от моего состояния. Я могу рассказать ему все. Кроме того, Джастин делает меня лучше. Мне больно думать, что ему может быть плохо», — рассказала Энистон в одном интервью.
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