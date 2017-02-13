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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 февраля 2017

Джастин Теру поздравил Дженнифер Энистон с днем рождения

Актер выложил в Instagram редкий совместный снимок с супругой

В субботу, 11 февраля, звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон исполнилось 48 лет. Муж актрисы Джастин Теру поздравил ее, опубликовав в Instagram совместный снимок и подписав его: HBDJ (Happy Birthday Dear Jennifer) — «С днем рождения, дорогая Дженнифер».

Подобная фотография — большая редкость: Теру нечасто делится семейными кадрами, а Энистон и вовсе не имеет аккаунтов в социальных сетях. За ‪два дня‬ пост набрал почти 64 тысячи лайков.

Дженнифер Энистон и Джастин ТеруФОТОGetty Images

В августе 2017-го Джен и Джастин отметят два года со дня свадьбы. «Почему я так счастлива рядом с мужем? Он обожает меня и окружает вниманием вне зависимости от моего состояния. Я могу рассказать ему все. Кроме того, Джастин делает меня лучше. Мне больно думать, что ему может быть плохо», — рассказала Энистон в одном интервью.

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