Джастин Бибер вернулся в Instagram

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Певец опубликовал рекламный ролик со своим участием
Шесть месяцев прошло с того момента, как Джастин Бибер удалил свой микроблог. И поклонники исполнителя уже решили, что ничто не сможет заставить певца вернуться в соцсеть. Но, как оказалось, большой рекламный контракт повлиял на решение экс-возлюбленного Селены Гомес. В преддверии «Суперкубка» музыкант принял участие в рекламном ролике одной из западных компаний и опубликовал его на своей странице в Instagram. Сложно сказать, сколько стоило размещение этого видео на странице звезды, но в данный момент его посмотрело уже больше 6,5 миллиона человек.
Стоит отметить, что еще в ноябре прошлого года, на одном из своих выступлений в Лондоне, Джастин заявил, что считает все социальные сети происками дьявола: «Кто хочет, чтобы я вернулся в Instagram? Хаха, я не хочу реанимировать свою страницу, потому что на 90% уверен, что все это от лукавого».
Напомним, Бибер удалил свою страницу после того, как поклонники начали неприлично выражаться в адрес Софии Ричи, с которой он на тот момент встречался. Певец предупредил своих подписчиков, что в том случае, если они не прекратят это делать, он полностью закроет свой Instagram. Что ему и пришлось сделать спустя пару дней.
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