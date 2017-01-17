Джастин Бибер ревнует Селену Гомес к The Weeknd

Напомним, что самого Джастина и Селену связывают непростые отношения. Молодые люди были вместе в течение нескольких лет, после чего почти каждый год стараются наладить общение, но безрезультатно.

По мнению поклонников певицы, Бибер до сих пор неравнодушен к Селене, как и она к нему. Именно поэтому они постоянно комментируют новых возлюбленных друг друга.