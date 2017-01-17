Джастин Бибер ревнует Селену Гомес к The Weeknd

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Певец обвинил бывшую возлюбленную в притворстве
Одной из самых громких новостей прошлой недели стало известие о романе Селены Гомес и бывшего возлюбленного Беллы Хадид, рэпера The Weeknd. Но если 20-летняя модель просто отписалась от страницы певицы в Instagram, то экс-бойфренд 24-летней исполнительницы Джастин Бибер решил пойти дальше и обвинил Селену в том, что она использует своего нового молодого человека в корыстных целях. В частности, певец заявил: «The Weeknd нужен Селене лишь для того, чтобы записать с ним хороший дуэт. Все уже видели ее уловки. То же она проделывала и с Ником Джонасом, и с диджеем Zedd».
Селена Гомес и The Weeknd
Селена Гомес и The Weeknd на сцене
Напомним, что самого Джастина и Селену связывают непростые отношения. Молодые люди были вместе в течение нескольких лет, после чего почти каждый год стараются наладить общение, но безрезультатно.
По мнению поклонников певицы, Бибер до сих пор неравнодушен к Селене, как и она к нему. Именно поэтому они постоянно комментируют новых возлюбленных друг друга.
Джастин Бибер
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