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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Джастин Бибер ревнует Селену Гомес к The Weeknd

Певец обвинил бывшую возлюбленную в притворстве

Одной из самых громких новостей прошлой недели стало известие о романе Селены Гомес и бывшего возлюбленного Беллы Хадид, рэпера The Weeknd. Но если 20-летняя модель просто отписалась от страницы певицы в Instagram, то экс-бойфренд 24-летней исполнительницы Джастин Бибер решил пойти дальше и обвинил Селену в том, что она использует своего нового молодого человека в корыстных целях. В частности, певец заявил: «The Weeknd нужен Селене лишь для того, чтобы записать с ним хороший дуэт. Все уже видели ее уловки. То же она проделывала и с Ником Джонасом, и с диджеем Zedd».


Селена Гомес и The Weeknd

Селена Гомес и The Weeknd

Селена Гомес и The Weeknd на сцене

Селена Гомес и The Weeknd на сцене

Напомним, что самого Джастина и Селену связывают непростые отношения. Молодые люди были вместе в течение нескольких лет, после чего почти каждый год стараются наладить общение, но безрезультатно.

По мнению поклонников певицы, Бибер до сих пор неравнодушен к Селене, как и она к нему. Именно поэтому они постоянно комментируют новых возлюбленных друг друга.


Джастин Бибер

Джастин Бибер

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