Джастин Бибер отдыхает на Барбадосе

Пока мы готовимся к встрече Нового года и наслаждаемся редкими снегопадами, многие знаменитости отправились в путешествия по теплым уголкам света . Например, Джастин Бибер выбрал для предпраздничного отдыха побережье Барбадоса . Журналистам удалось сфотографировать певца прогуливающимся по пляжу с обнаженным торсом: как пишут СМИ, последнее время исполнитель особое внимание уделяет своей физической подготовке, и занимается спортом каждый день.

Интересно, что в это же время в США закончился суд против Джастина Бибера, который тот (пусть и заочно) проиграл. Иск против звезды подала Мелисса Матай, которая купила vip-билеты себе и дочери на один из концертов Бибера: такие билеты дают возможность личного общения со знаменитостью. Однако, увы, позже певец отменил все встречи с поклонниками – именно поэтому Мелисса и обратилась в суд за возвратом напрасно потраченных денег.