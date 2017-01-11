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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Джанлука Вакки станет отцом?

«Танцующий миллионер» выложил фото в Instagram, на котором обнимает супругу за живот

На днях социальные сети и глянцевые СМИ облетела внезапная новость о беременности Джорджии Габриэле, жены «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки. Причиной тому стал последний пост в Instagram Вакки. На опубликованном фото итальянский бизнесмен обнимает Джорджию, положив ей руку на живот. Снимок вызвал бурный резонанс в блогосфере. «Беременна она, кажется», «Она точно ждет ребенка», «Джанлука станет отцом», «Is she pregnant?» — такие комментарии появились под фотографией.

Далее история с предполагаемым пополнением в семействе стала раскручиваться: фанаты, рассмотрев Instagram самой Габриэле, обнаружили, что в последнее время девушка выбирает наряды, скрывающие фигуру, что тоже, скорее всего, намекает на интересное положение. При этом распространявшие слухи о беременности не придали значения подписи под «тем самым» снимком, изначально давшим повод пересудам. Как следовало из подписи Джанлуки, фото анонсировало новую коллекцию купальной одежды, разработанную Габриэле. Там же шла ссылка на Instagram супруги «танцующего миллионера».

Изучив его на предмет «подозрительно свободных» нарядов Джорджии, якобы скрывающих беременность, можно обнаружить, например, снимок недельной давности, на котором Габриэле смело демонстрирует топ в обтяжку и гладкий живот без каких-либо признаков. То есть действительно свободные одежды Габриэле соседствуют с открытыми, из чего никак не следует, что девушка окончательно «кутается» в прячущие фигуру наряды.

Окончательно ставит точки на i фото звездной пары, которое можно найти в Instagram Джанлуки, — короткое платье на Джорджии не оставляет сомнений, что все разговоры о прибавлении в семействе сейчас, по крайней мере, преждевременны.

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