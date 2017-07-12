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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    12 июля 2017

    Джанет Джексон стремительно теряет вес

    Певица с сыном были замечены в аэропорту Нью-Йорка

    На днях в сети появились новые фотографии Джанет Джексон вместе с 6-месячным Иссой. Снимки были сделаны в аэропорту Нью-Йорка, куда певица прилетела вместе с сыном из Лондона. Стоит отметить, что это первое трансатлантическое путешествие мальчика, который до этого времени не выезжал за пределы столицы Великобритании.

    Джанет Джексон с сыном Иссой

    Джанет Джексон с сыном Иссой

    ФОТОLEGION-MEDIA.RU

    Кроме того, поклонники 51-летней исполнительницы не смогли не заметить, что за последние несколько месяцев Джанет сильно похудела. Было высказано предположение, что совсем скоро певица вернется к работе и продолжит свой гастрольный тур, который был приостановлен после того, как Джексон объявила о том, что ждет ребенка.

    Напомним, что во время беременности сестра короля поп-музыки поправилась более чем на 45 килограммов.


    Джанет Джексон, апрель 2017

    Джанет Джексон, апрель 2017

    Джанет Джексон, июль 2017

    Джанет Джексон, июль 2017

    Джанет Джексон с экс-супругом Виссамом аль-Мана

    Джанет Джексон с экс-супругом Виссамом аль-Мана

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