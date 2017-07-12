Джанет Джексон стремительно теряет вес

На днях в сети появились новые фотографии Джанет Джексон вместе с 6-месячным Иссой . Снимки были сделаны в аэропорту Нью-Йорка, куда певица прилетела вместе с сыном из Лондона . Стоит отметить, что это первое трансатлантическое путешествие мальчика, который до этого времени не выезжал за пределы столицы Великобритании.

Кроме того, поклонники 51-летней исполнительницы не смогли не заметить, что за последние несколько месяцев Джанет сильно похудела. Было высказано предположение, что совсем скоро певица вернется к работе и продолжит свой гастрольный тур, который был приостановлен после того, как Джексон объявила о том, что ждет ребенка.

Напомним, что во время беременности сестра короля поп-музыки поправилась более чем на 45 килограммов.