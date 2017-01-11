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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Джанет Джексон стала мусульманкой

Певица перешла в другую веру по просьбе супруга

Для 50-летней Джанет Джексон новый год начался с судьбоносных перемен: неделю назад на свет появился первенец певицы, а теперь стало известно, что звезда приняла ислам. Перейти в другую веру Джексон побудил супруг, катарский бизнесмен и миллиардер Виссам аль-Мана. По слухам, он настаивал на принятии Джанет его религии в течение пяти лет их супружеской жизни. Серьезному пересмотру подвергся и гардероб певицы, притом даже сценический — звезда не носит открытые наряды и броский макияж во время выступлений, а в период беременности и вовсе надевала хиджаб. Неудивительно теперь и то, что новорожденного сына пара нарекла именем Исса: оно арабского происхождения и в переводе означает «Иисус». К слову, братья Джанет, Джермейн и покойный Майкл Джексон, также исповедовали ислам.

Джанет Джексон

Джанет Джексон

Виссам аль-Мана и Джанет Джексон

Виссам аль-Мана и Джанет Джексон

Виссам аль-Мана и Джанет Джексон
Виссам аль-Мана и Джанет ДжексонФОТОGetty Images

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