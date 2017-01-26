Дизайнер Мелании Трамп: «Я не занимаюсь политикой»

Стоит ли говорить, что платье Мелании Трамп, которое она надела на торжественный бал по случаю инаугурации своего супруга, произвело фурор в сети. На днях дизайнер Эрве Пьер, который и помог первой леди создать ее наряд, прервал молчание и рассказал о том, каково это — работать с женой президента Соединенных Штатов: «Все началось с того, что я принес Мелании на выбор несколько образцов ткани, и она без раздумий выбрала самый тяжелый, дорогой и красивый итальянский шелк. Она отлично разбирается в материалах, да и в моде. Многолетняя работа моделью не прошла даром. Мы сразу нашли общий язык», — заметил Пьер.

По признанию самого дизайнера, их главной целью было отойти от привычного образа прошлых первых леди и добавить в него что-то свое: «Мелания абсолютно точно знала, что хочет большой вырез в форме лодочки, который открывал бы плечи. И еще она хотела «поддержать» его другими горизонтальными линиями, что мы и сделали за счет красного пояса».

Кроме того, дизайнер поделился одним интересным инцидентом, произошедшим на примерке: «После того как Мелания примерила платья, она сказала мне: «Эрве, я обожаю тебя. Но я не могу поднять в этом платье руки. И как, ты думаешь, я буду держать Дональда за руку во время нашего танца?!».