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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 января 2017

Дизайнер Мелании Трамп: «Я не занимаюсь политикой»

Эрве Пьер рассказал, каково это — работать с первой леди США

Эрве Пьер

Эрве Пьер

ФОТОGetty Images

Стоит ли говорить, что платье Мелании Трамп, которое она надела на торжественный бал по случаю инаугурации своего супруга, произвело фурор в сети. На днях дизайнер Эрве Пьер, который и помог первой леди создать ее наряд, прервал молчание и рассказал о том, каково это — работать с женой президента Соединенных Штатов: «Все началось с того, что я принес Мелании на выбор несколько образцов ткани, и она без раздумий выбрала самый тяжелый, дорогой и красивый итальянский шелк. Она отлично разбирается в материалах, да и в моде. Многолетняя работа моделью не прошла даром. Мы сразу нашли общий язык», — заметил Пьер.

По признанию самого дизайнера, их главной целью было отойти от привычного образа прошлых первых леди и добавить в него что-то свое: «Мелания абсолютно точно знала, что хочет большой вырез в форме лодочки, который открывал бы плечи. И еще она хотела «поддержать» его другими горизонтальными линиями, что мы и сделали за счет красного пояса».

Кроме того, дизайнер поделился одним интересным инцидентом, произошедшим на примерке: «После того как Мелания примерила платья, она сказала мне: «Эрве, я обожаю тебя. Но я не могу поднять в этом платье руки. И как, ты думаешь, я буду держать Дональда за руку во время нашего танца?!».

Дональд и Мелания Трамп на инаугурационном балу

Дональд и Мелания Трамп на инаугурационном балу

Дональд и Мелания Трамп на инаугурационном балу

Дональд и Мелания Трамп на инаугурационном балу

Напомним, после того как стало известно, что Дональд Трамп займет пост главы государства, многие американские дизайнеры в качестве протеста отказались одевать его первую леди. Но, по мнению Пьера, в этом и заключается главный принцип демократии: «Это их решение. Я же не занимаюсь политикой, я занимаюсь платьями. И если люди не хотят одевать Меланию — это только их выбор. И я не отношусь к нему ни отрицательно, ни положительно. Для меня именно так и выглядит демократическое общество — когда каждый может выбрать для себя самый подходящий вариант».

К слову, Эрве Пьер занимал пост креативного директора Carolina Herrera в течение 15 лет и покинул свою должность в феврале прошлого года.


Эрве Пьер и Каролина Эррера

Эрве Пьер и Каролина Эррера

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Мелания появилась на инаугурационном балу в платье собственного дизайна

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