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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017

Дима Билан станет участником шоу «ОК на связи!»

Певец в прямом эфире ответит на вопросы зрителей

22 июня в прямом эфире вечернего шоу соцсети Одноклассники «ОК на связи!» Дима Билан ответит на вопросы зрителей. Расспросить певца и правда есть о чем: после триумфа на «Евровидении» Билан выпустил еще десяток хитов, вошел в судейский состав передач «Голос» и «Голос.Дети», выиграл рекордное количество премий MTV Russia Music Awards, озвучил несколько мультфильмов и снялся в кино. А совсем недавно певец выпустил совместный сингл с Сергеем Лазаревым «Прости меня» и снял клип в Исландии. Прямой эфир «ОК на связи!» начнется в 20:00, выпуски можно будет посмотреть на канале «Москва-24» в субботу в 22:30 и в воскресенье в 18:30.

Дима Билан

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