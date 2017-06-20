Дима Билан станет участником шоу «ОК на связи!»

22 июня в прямом эфире вечернего шоу соцсети Одноклассники «ОК на связи!» Дима Билан ответит на вопросы зрителей. Расспросить певца и правда есть о чем: после триумфа на «Евровидении» Билан выпустил еще десяток хитов, вошел в судейский состав передач «Голос» и «Голос.Дети», выиграл рекордное количество премий MTV Russia Music Awards, озвучил несколько мультфильмов и снялся в кино. А совсем недавно певец выпустил совместный сингл с Сергеем Лазаревым «Прости меня» и снял клип в Исландии. Прямой эфир «ОК на связи!» начнется в 20:00, выпуски можно будет посмотреть на канале «Москва-24» в субботу в 22:30 и в воскресенье в 18:30.