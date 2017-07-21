Дикий ангел: все, что вы хотели знать о Наталии Орейро

Полная версия
Интересные факты из жизни артистки
Девичья фамилия матери Наталии Орейро — Иглесиас. Нет, она не родственница знаменитого певца, а однофамилица, но совпадение не раз помогало Наталье в музыкальной карьере.
Наталия родилась в Уругвае, но много лет добивалась получения аргентинского гражданства. «Эта страна для меня стала всем!» — заявляла она во всех своих интервью.
Всемирно известной Орейро сделала роль сироты Милагрос/Чолито в сериале «Дикий ангел», который стартовал в 1998 году. Актриса принимала непосредственное участие в создании образа Милагрос и даже придумывала сценарий. Несмотря на сомнительную творческую ценность проекта, образ ее героини показался миллионам телезрителей по всему миру невероятно обаятельным. Контраст внешности девочки-подростка, превратившейся в соблазнительную женщину, является сюжетообразующей находкой.
Видео из сериала «Дикий ангел»
Пара Милагрос и Иво была названа всеми возможными латиноамериканскими СМИ самой сексуальной за всю историю ТВ. Пытаясь повторить успех, Наталия Орейро и Факундо Арана не раз позже участвовали в совместных историях — так, в 2006 году они снялись вместе в сериале «Ты — моя жизнь», который стал самым успешным в истории аргентинского телеканала, транслировавшего сериал. В 2014 году Факундо также снялся в специально записанном для России клипе Наталии Орейро «Я умираю от любви».
Кадр из сериала «Дикий ангел»
Наталия — футбольный фанат. Не случайно все ее телеперсонажи так или иначе связаны с футболом, а сама артистка стала «крестной матерью» сборной Уругвая на ЧМ по футболу в 2002 году. Впрочем, болеет Наталия, по собственному признанию, скорее за сборную Аргентины.
Несмотря на звание секс-символа Латинской Америки и первой красавицы Аргентины, Пуэрто-Рико и Уругвая, Наталия Орейро не может похвастаться тем, что ее личная жизнь всегда была безоблачна. В начале 2000-х девушка пережила тяжелейший развод с аргентинским актером Пабло Эчарри, после которого впала в глубокую депрессию на несколько лет. Только второй брак с рок-музыкантом Рикардо Мольо вернул Наталию, по ее собственному признанию, к жизни.
После рождения сына в 2012 году Орейро поправилась на 30 кг. Сегодня певица и артистка с удовольствием дает интервью на тему того, как быстро прийти в форму — специально для тура по России она сумела в кратчайшие сроки вернуться к прежним параметрам.