Дикий ангел: все, что вы хотели знать о Наталии Орейро

Девичья фамилия матери Наталии Орейро — Иглесиас. Нет, она не родственница знаменитого певца, а однофамилица, но совпадение не раз помогало Наталье в музыкальной карьере.

Наталия родилась в Уругвае, но много лет добивалась получения аргентинского гражданства. «Эта страна для меня стала всем!» — заявляла она во всех своих интервью.

Всемирно известной Орейро сделала роль сироты Милагрос/Чолито в сериале «Дикий ангел», который стартовал в 1998 году. Актриса принимала непосредственное участие в создании образа Милагрос и даже придумывала сценарий. Несмотря на сомнительную творческую ценность проекта, образ ее героини показался миллионам телезрителей по всему миру невероятно обаятельным. Контраст внешности девочки-подростка, превратившейся в соблазнительную женщину, является сюжетообразующей находкой.