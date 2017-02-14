Диана Крюгер проведет День святого Валентина в обществе подруг

Впервые за долгое время Диана Крюгер проведет 14 февраля, не находясь ни с кем в серьезных романтических отношениях. По словам актрисы, она не сильно переживает по этому поводу, так как чувствует даже некоторую радость от появившейся в ее жизни свободы. Напомним, летом 2016 года после десяти лет отношений она рассталась с актером Джошуа Джексоном. Решение было вызвано, судя по всему, усталостью партнеров друг о друга, так как никаких очевидных причин для этого шага не было. «У меня было несколько предложений пойти на свидание, но я отказалась, – говорит актриса, – лучше я проведу этот день со своими подругами!».