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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 февраля 2017

Диана Крюгер проведет День святого Валентина в обществе подруг

Актриса рассказала, что пока не ищет свиданий

Впервые за долгое время Диана Крюгер проведет 14 февраля, не находясь ни с кем в серьезных романтических отношениях. По словам актрисы, она не сильно переживает по этому поводу, так как чувствует даже некоторую радость от появившейся в ее жизни свободы. Напомним, летом 2016 года после десяти лет отношений она рассталась с актером Джошуа Джексоном. Решение было вызвано, судя по всему, усталостью партнеров друг о друга, так как никаких очевидных причин для этого шага не было. «У меня было несколько предложений пойти на свидание, но я отказалась, – говорит актриса, – лучше я проведу этот день со своими подругами!».


Диана Крюгер проведет День всех влюбленных в обществе подруг

О своих чувствах после расставания с Дианой Крюгер поделился и Джошуа Джексон. Недавно на шоу Эллен Дедженерес он признался, что ему до сих пор сложно привыкнуть к холостяцкой жизни: тем более, что все постоянно спрашивают его о Диане. Впрочем, он также добавил, что наверняка скоро привыкнет ко вновь обретенной свободе.


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