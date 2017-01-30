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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017

Дэвид и Виктория Бекхэм вновь произнесли брачные клятвы

Звездная пара устроила повторную свадьбу

Самый образцовый звездный клан Бекхэм порадовал поклонников новостью о повторной свадьбе: пара решила обновить брачные клятвы. Об этом Дэвид Бекхэм рассказал накануне в эфире передачи Desert Island Discs на Radio 4. Спортсмен признался, что снова взял в жены Викторию в присутствии шести гостей. «Мы много вложили в нашу первую свадьбу. Теперь решили обновить наши брачные клятвы, но церемония была гораздо более интимной», — поведал футболист. На вопрос, в чем секрет прочности их брака, Бекхэм ответил, что в правильных ценностях, которые вложили в них их родители.

«Конечно, вы совершаете ошибки на протяжении многих лет, — признался Бекхэм. — Мы все знаем, что брак — сложная штука временами, над ним нужно трудиться. Но когда мы проходим через сложности, мы узнаем друг друга лучше, чем кто-либо. Мы остаемся вместе, потому что мы бренд? Конечно нет. Мы вместе, потому что мы любим друг друга. Мы вместе, потому что у нас четверо потрясающих детей. Конечно, у нас бывают трудности, но мы проживаем их как единое целое, как семья».

Дэвид и Виктория Бекхэм познакомились в 1997 году на матче Manchester United. Спустя два года пара поженилась, устроив грандиозное торжество в Ирландии. Сейчас супруги воспитывают четверых детей: 17-летнего Бруклина, 14-летнего Ромео, 11-летнего Круза и 5-летнюю Харпер.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм с сыновьями

Дэвид и Виктория Бекхэм с сыновьями

ФОТОGetty Images

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