Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с 18-й годовщиной свадьбы

Сегодня, 4 июля, Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 18-ю годовщину свадьбы. Несмотря на сообщения прессы о том, что брак звезд давно себя изжил и что у экс-футболиста есть роман на стороне, дизайнер и спортсмен трогательно поздравили друг друга в социальных сетях.

Дэвид опубликовал на своей странице фото с супругой, сделанное в начале их отношений. «Ничего себе — мы действительно сделали это! С годовщиной, удивительная жена, мама и бизнесвуман», — подписал кадр Бекхэм.