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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    04 июля 2017

    Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с 18-й годовщиной свадьбы

    В честь праздника супруги поделились архивными снимками

    Сегодня, 4 июля, Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 18-ю годовщину свадьбы. Несмотря на сообщения прессы о том, что брак звезд давно себя изжил и что у экс-футболиста есть роман на стороне, дизайнер и спортсмен трогательно поздравили друг друга в социальных сетях.

    Дэвид опубликовал на своей странице фото с супругой, сделанное в начале их отношений. «Ничего себе — мы действительно сделали это! С годовщиной, удивительная жена, мама и бизнесвуман», — подписал кадр Бекхэм.


    В ответ его жена выложила снимок со свадьбы, где Дэвид Бекхэм держит на руках их еще маленького сына Бруклина. «Я люблю тебя! Целую!» — оставила Виктория лаконичный комментарий.

    Свадьба Бекхэмов стала одной из главных церемоний конца 90-х. Тогда еще участница Spice Girls и игрок команды «Манчестер Юнайтед» обменялись клятвами любви и верности в ирландском замке Латтрелстоун. Сейчас пара воспитывает четверых детей: Бруклина, Ромео, Круза и Харпер.

    Дэивд и Виктория Бекхэм

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