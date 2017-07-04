Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с 18-й годовщиной свадьбы

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В честь праздника супруги поделились архивными снимками
Сегодня, 4 июля, Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 18-ю годовщину свадьбы. Несмотря на сообщения прессы о том, что брак звезд давно себя изжил и что у экс-футболиста есть роман на стороне, дизайнер и спортсмен трогательно поздравили друг друга в социальных сетях.
Дэвид опубликовал на своей странице фото с супругой, сделанное в начале их отношений. «Ничего себе — мы действительно сделали это! С годовщиной, удивительная жена, мама и бизнесвуман», — подписал кадр Бекхэм.
В ответ его жена выложила снимок со свадьбы, где Дэвид Бекхэм держит на руках их еще маленького сына Бруклина. «Я люблю тебя! Целую!» — оставила Виктория лаконичный комментарий.
Свадьба Бекхэмов стала одной из главных церемоний конца 90-х. Тогда еще участница Spice Girls и игрок команды «Манчестер Юнайтед» обменялись клятвами любви и верности в ирландском замке Латтрелстоун. Сейчас пара воспитывает четверых детей: Бруклина, Ромео, Круза и Харпер.
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