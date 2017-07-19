Дэвид и Бруклин Бекхэм показали новые татуировки

Похоже, любовь Дэвида Бекхэма к татуировкам передалась и его старшему сыну Бруклину. Теперь они даже ходят к одному мастеру — самому известному татуировщику Голливуда Марку Махони. Кстати, у младшего Бекхэма нательные рисунки появляются быстрее, чем у отца: за последние четыре месяца он набил себе четыре татуировки и не собирается останавливаться.

Так, на днях Бруклин и Дэвид поделились в своих Instagram фотографиями новых тату: сын выбрал изображение белоголового орла, а отец отдал предпочтение надписи «Dadda» («Папочка»).