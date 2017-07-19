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    19 июля 2017

    Дэвид и Бруклин Бекхэм показали новые татуировки

    Отец и сын отправились к знаменитому голливудскому мастеру

    Похоже, любовь Дэвида Бекхэма к татуировкам передалась и его старшему сыну Бруклину. Теперь они даже ходят к одному мастеру — самому известному татуировщику Голливуда Марку Махони. Кстати, у младшего Бекхэма нательные рисунки появляются быстрее, чем у отца: за последние четыре месяца он набил себе четыре татуировки и не собирается останавливаться.

    Так, на днях Бруклин и Дэвид поделились в своих Instagram фотографиями новых тату: сын выбрал изображение белоголового орла, а отец отдал предпочтение надписи «Dadda» («Папочка»).

    Дэвид Бекхэм
    Дэвид Бекхэм

    К слову, многие татуировки Дэвида (а их на теле у бывшего футболиста более 40) посвящены семье. Сам Бекхэм неоднократно говорил, что они помогают ему делиться чувствами и делают его невероятно счастливым.

    Правда, Виктория к увлечению мужа до сих пор относится с тревогой: и если с одержимостью Дэвида она смирилась, то Бруклина долго отговаривала от татуировок. «Она не считает это красивым, к тому же уверена, что тату вредят здоровью кожи, несмотря на то, что на ее теле тоже есть рисунки», - сообщают источники, близкие к семье.

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