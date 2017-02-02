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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Дэвид Бекхэм со своим старым другом побывал на бейсбольном матче

Известный футболист встретился с один из своих лучших друзей на стадионе

Дружба Дэвида Бекхэма с Дэйвом Гарднером насчитывает уже множество лет: они познакомились, когда Бекхэм был еще действующим футболистом, а Дэйв – спортивным агентом. Сейчас им не так часто удается видеться и ходить вместе на спортивные матчи: у Дэвида большая семья и график работы расписан на месяцы вперед. Дэйв тоже недавно стал примерным семьянином, он женился на актрисе Лив Тайлер, которая родила ему очаровательного ребенка. Кстати, крестным отцом малыша стал известный футболист. Во вторник старым друзьям удалось вместе выбраться на бейсбольный матч в Лос-Анджелесе.


Дэвид Бекхэм со своим старым другом побывал на бейсбольном матче

Напомним, что недавно Дэвид и Виктория Бекхэмы вновь произнесли свои свадебные клятвы. Во многом это было сделано и для того, чтобы развеять слухи в различных СМИ о том, что их брак близок к распаду.


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