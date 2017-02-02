Дэвид Бекхэм со своим старым другом побывал на бейсбольном матче

Дружба Дэвида Бекхэма с Дэйвом Гарднером насчитывает уже множество лет: они познакомились, когда Бекхэм был еще действующим футболистом, а Дэйв – спортивным агентом. Сейчас им не так часто удается видеться и ходить вместе на спортивные матчи: у Дэвида большая семья и график работы расписан на месяцы вперед. Дэйв тоже недавно стал примерным семьянином, он женился на актрисе Лив Тайлер, которая родила ему очаровательного ребенка. Кстати, крестным отцом малыша стал известный футболист. Во вторник старым друзьям удалось вместе выбраться на бейсбольный матч в Лос-Анджелесе.