Дэвид Бекхэм проводит время с детьми в Нью-Йорке

Пока Виктория Бекхэм активно участвует в недели моды в Нью-Йорке, готовясь к показам и проводя различные деловые встречи, дети остались под присмотром отца. Вместе с ними Дэвид Бекхэм решил посетить Музей естественной истории. Детей и даже самого Бекхэма больше всего поразил зал, в котором обитают бабочки. Счастливый отец посоветовал в своем аккаунте в Instagram всем побывать в известном музее хотя бы однажды. «Зал с бабочками удивительный – кто не был здесь ни разу, обязательно посетите его… И следите за крупными голубыми бабочками!».