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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 февраля 2017

Дэвид Бекхэм проводит время с детьми в Нью-Йорке

Известный футболист поделился семейными фотографиями в своем аккаунте в Instagram

Пока Виктория Бекхэм активно участвует в недели моды в Нью-Йорке, готовясь к показам и проводя различные деловые встречи, дети остались под присмотром отца. Вместе с ними Дэвид Бекхэм решил посетить Музей естественной истории. Детей и даже самого Бекхэма больше всего поразил зал, в котором обитают бабочки. Счастливый отец посоветовал в своем аккаунте в Instagram всем побывать в известном музее хотя бы однажды. «Зал с бабочками удивительный – кто не был здесь ни разу, обязательно посетите его… И следите за крупными голубыми бабочками!».


Напомним, недавно Дэвид Бекхэм дал большое интервью одному из западных СМИ, в котором сказал, что семья является его главным достижением в жизни. «Я горжусь Викторией и нашими детьми. Семья – главное, что у меня есть» – рассказал футболист.


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