Дэвид Бекхэм гордится своей дочкой

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Знаменитый футболист рад стремлению дочери стать балериной
Ни для кого не секрет, что Дэвид Бекхэм отличный отец. Известный спортсмен не устает подтверждать свой статус: год назад младшая дочь Харпер пошла учиться в балетную школу, и с тех пор Бекхэм всегда следит за тем, чтобы она отлично училась. Он сам отвозит ее в студию и забирает оттуда. А недавно он выложил фотографию Харпер в светло-розовых пуантах. Не меньше футболиста гордится ребенком и Виктория Бекхэм, которая посещала первые занятия девочки и разделяет с ней увлечение этим видом искусства. Так, недавно она вместе с Харпер побывала в Королевском оперном театре на балете «Щелкунчик».
Напомним, совсем недавно большая семья Бекхэмов вернулась из отпуска, который они провели на Мальдивах вместе с друзьями и их близкими. Там Харпер сделала трогательную надпись на песке: «Я люблю маму и папу».
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