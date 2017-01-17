Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Дэвид Бекхэм гордится своей дочкой

Знаменитый футболист рад стремлению дочери стать балериной

Ни для кого не секрет, что Дэвид Бекхэм отличный отец. Известный спортсмен не устает подтверждать свой статус: год назад младшая дочь Харпер пошла учиться в балетную школу, и с тех пор Бекхэм всегда следит за тем, чтобы она отлично училась. Он сам отвозит ее в студию и забирает оттуда. А недавно он выложил фотографию Харпер в светло-розовых пуантах. Не меньше футболиста гордится ребенком и Виктория Бекхэм, которая посещала первые занятия девочки и разделяет с ней увлечение этим видом искусства. Так, недавно она вместе с Харпер побывала в Королевском оперном театре на балете «Щелкунчик».

Дэвид Бекхэм гордится своей дочкой
Дэвид Бекхэм гордится своей дочкой

Напомним, совсем недавно большая семья Бекхэмов вернулась из отпуска, который они провели на Мальдивах вместе с друзьями и их близкими. Там Харпер сделала трогательную надпись на песке: «Я люблю маму и папу».

Арми Хаммер стал отцом во второй разФото дня: Брэд Питт на благотворительном концерте

ELLE проекты

Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

НовостиАрми Хаммер стал отцом во второй раз
НовостиКэтрин Хейгл вновь стала мамой
НовостиКендра Спирс родила второго сына
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Арми Хаммер стал отцом во второй раз

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.