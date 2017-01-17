Дэвид Бекхэм гордится своей дочкой

Ни для кого не секрет, что Дэвид Бекхэм отличный отец. Известный спортсмен не устает подтверждать свой статус: год назад младшая дочь Харпер пошла учиться в балетную школу, и с тех пор Бекхэм всегда следит за тем, чтобы она отлично училась. Он сам отвозит ее в студию и забирает оттуда. А недавно он выложил фотографию Харпер в светло-розовых пуантах. Не меньше футболиста гордится ребенком и Виктория Бекхэм, которая посещала первые занятия девочки и разделяет с ней увлечение этим видом искусства. Так, недавно она вместе с Харпер побывала в Королевском оперном театре на балете «Щелкунчик».