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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017

Дэвид Бекхэм - джентльмен в любой ситуации

Известный футболист и заботливый отец семейства помог врачам спасти женщину

Как настоящий джентльмен, Дэвид Бекхэм не может пройти мимо человека, который нуждается в помощи. Недавно в Кенсингтоне, одном из районов Лондона, немолодая женщина упала, переходя через дорогу, и повредила голову. Проезжавший неподалеку Дэвид Бекхэм остановился, чтобы вызвать врачей, и побыть с ней до их приезда. Также, по словам очевидцев, он принес женщине воды. Когда приехала «Скорая помощь», он продолжил помогать персоналу, и только потом отправился по своим делам.

Дэвид Бекхэм - джентльмен в любой ситуации

Это не первый раз, когда Бекхэм совершает небольшие добрые поступки. Так, в прошлом году он помогал фельдшеру, заботившемуся о мужчине, также повредившем голову при падении. Стояла зима, было холодно, и футболист носил медицинскому работнику горячий чай и кофе. Джентльмен остается джентльменом в любой ситуации!

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