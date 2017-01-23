Дэвид Бекхэм - джентльмен в любой ситуации

Как настоящий джентльмен, Дэвид Бекхэм не может пройти мимо человека, который нуждается в помощи. Недавно в Кенсингтоне, одном из районов Лондона, немолодая женщина упала, переходя через дорогу, и повредила голову. Проезжавший неподалеку Дэвид Бекхэм остановился, чтобы вызвать врачей, и побыть с ней до их приезда. Также, по словам очевидцев, он принес женщине воды. Когда приехала «Скорая помощь», он продолжил помогать персоналу, и только потом отправился по своим делам.