Завтра Дженнифер Лопес исполнится 48 лет, а 27 июля отпразднует свое 42-летие ее возлюбленный Алекс Родригес. Праздники пара решила объединить и отметили сразу два дня рождения вчера, устроив вечеринку для родственников и друзей. Дженнифер появилась в «голом» черном платье, едва оставляющем простор для воображения, которое подчеркивало ее соблазнительные формы. А Алекс выбрал для праздника костюм насыщенного синего цвета и черные лаковые туфли.