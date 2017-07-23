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    23 июля 2017

    День рождения в один день: как Джей Ло и Родригес поздравили друг друга?

    Влюбленные устроили праздник для близких и друзей

    Завтра Дженнифер Лопес исполнится 48 лет, а 27 июля отпразднует свое 42-летие ее возлюбленный Алекс Родригес. Праздники пара решила объединить и отметили сразу два дня рождения вчера, устроив вечеринку для родственников и друзей. Дженнифер появилась в «голом» черном платье, едва оставляющем простор для воображения, которое подчеркивало ее соблазнительные формы. А Алекс выбрал для праздника костюм насыщенного синего цвета и черные лаковые туфли.

    Влюбленные весь вечер говорили друг другу трогательные слова, танцевали, целовались, а затем принимали поздравления от друзей.

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