Деми Мур запрещает Эштону Катчеру видеться с детьми

Деми Мур и Эштон Катчер были женаты восемь лет и вместе воспитывали троих дочерей актрисы от брака с Брюсом Уиллисом. В 2013-м году они расстались из-за измены Катчера и так и не смогли наладить отношения. В недавнем интервью Эштон признался, что его экс-супруга препятствует его встречам с ее уже взрослыми дочерями от брака с Брюсом Уиллисом.

«Когда мы поженились, мне было 25, Румер — 13, Таллуле — 8, а Скаут — около 9. Я любил их, как своих собственных, и помогал растить их. Мне больно, что я не могу видеться с ними, ведь они были частью моей жизни долгое время», — рассказал актер. Он также отметил, что у него получается иногда общаться со всеми тремя девушками, но не видеться с ними.