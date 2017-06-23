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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 июня 2017

Деми Мур запрещает Эштону Катчеру видеться с детьми

«Они мне как родные»: актер хочет общаться с дочерями бывшей жены

Деми Мур и Эштон Катчер были женаты восемь лет и вместе воспитывали троих дочерей актрисы от брака с Брюсом Уиллисом. В 2013-м году они расстались из-за измены Катчера и так и не смогли наладить отношения. В недавнем интервью Эштон признался, что его экс-супруга препятствует его встречам с ее уже взрослыми дочерями от брака с Брюсом Уиллисом.

«Когда мы поженились, мне было 25, Румер — 13, Таллуле — 8, а Скаут — около 9. Я любил их, как своих собственных, и помогал растить их. Мне больно, что я не могу видеться с ними, ведь они были частью моей жизни долгое время», — рассказал актер. Он также отметил, что у него получается иногда общаться со всеми тремя девушками, но не видеться с ними.


Деми Мур и Эштон Катчер

Деми Мур и Эштон Катчер

Деми Мур, Эштон Катчер, Брюс, Румер, Таллула и Скаут Уиллис

Деми Мур, Эштон Катчер, Брюс, Румер, Таллула и Скаут Уиллис

Напомним, что после развода с Деми Мур Эштон стал встречаться с Милой Кунис. В 2014-м у них родилась дочь Уайетт. Спустя год после ее рождения они поженились, а в конце прошлого года стали родителями во второй раз — у пары родился сын Димитрий.

Мила Кунис и Эштон Катчер

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