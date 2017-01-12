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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 января 2017

Дело тонкое: Ким Кардашьян научит арабских женщин пользоваться косметикой

Звезда реалити летит в ОАЭ, чтобы впервые после ограбления выступить перед публикой

Вчера Ким Кардашьян поделилась в своем «реинкарнированном» Instagram свежей фотографией. Согласно подписи к ней, американская знаменитость находится сейчас на пути в Дубай. Там Ким проведет мастер-класс совместно с ее любимым визажистом Марио Дедивановичем.

Мероприятие было запланировано на октябрь 2016-го, однако после стресса, перенесенного Ким в Париже, его перенесли ‪на 13 января 2017 года. Все билеты на мастер-класс звездного визажиста и его знаменитой модели давно распроданы, несмотря на их немалую стоимость (от $528 до $1,667). Еще бы — арабским женщинам очень по душе макияж в стиле Ким Кардашьян и ее фирменные приемы контурирования лица.

Источник из окружения семьи Кардашьян сообщил, что в путешествии Ким сопровождает вооруженная охрана. «Она в восторге от своей поездки в Дубай, — говорит инсайдер. — Ей нужна смена декораций, и она с нетерпением ждет встречи со своими поклонницами. При этом за ее безопасность можно не беспокоиться — с ней будет целая армия охранников. Детей она с собой в поездку не берет».

Напомним, что на днях в Париже были задержаны 17 подозреваемых в ограблении Кардашьян. Полиции удалось выйти на след преступников спустя три месяца после инцидента. Так что звезда наконец может вздохнуть спокойно и вернуться к своему привычному образу жизни. Инсайдер говорит, что, несмотря на сильные переживания, Ким пошел на пользу этот период затворничества. «Она поняла, что на самом деле очень любит размеренную жизнь, и рада, что смогла провести последние несколько месяцев, сосредоточившись на детях. Они растут слишком быстро, и Ким благодарна судьбе, что смогла провести с ними больше времени в тишине и спокойствии».

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Мария Шарапова раскрыла секреты своей идеальной фигуры

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