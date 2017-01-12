Дело тонкое: Ким Кардашьян научит арабских женщин пользоваться косметикой

Вчера Ким Кардашьян поделилась в своем «реинкарнированном» Instagram свежей фотографией. Согласно подписи к ней, американская знаменитость находится сейчас на пути в Дубай. Там Ким проведет мастер-класс совместно с ее любимым визажистом Марио Дедивановичем.

Мероприятие было запланировано на октябрь 2016-го, однако после стресса, перенесенного Ким в Париже, его перенесли ‪на 13 января 2017 года. Все билеты на мастер-класс звездного визажиста и его знаменитой модели давно распроданы, несмотря на их немалую стоимость (от $528 до $1,667). Еще бы — арабским женщинам очень по душе макияж в стиле Ким Кардашьян и ее фирменные приемы контурирования лица.

Источник из окружения семьи Кардашьян сообщил, что в путешествии Ким сопровождает вооруженная охрана. «Она в восторге от своей поездки в Дубай, — говорит инсайдер. — Ей нужна смена декораций, и она с нетерпением ждет встречи со своими поклонницами. При этом за ее безопасность можно не беспокоиться — с ней будет целая армия охранников. Детей она с собой в поездку не берет».