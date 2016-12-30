Дебби Рейнольдс скончалась через сутки после смерти Кэрри Фишер

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84-летняя актриса не пережила трагедии
С печальными заголовками сейчас выходят западные СМИ, в которых говорится, что актриса Дебби Рейнольдс пережила свою дочь Кэрри Фишер всего лишь на сутки. Рейнольдс, которой в апреле исполнилось 84 года, скончалась в лос-анджелесской клинике Cedars-Sinai, куда ее доставили с диагнозом «инсульт». За несколько часов до этого актриса почувствовала себя плохо, когда вместе с сыном Тоддом Фишером занималась подготовкой к похоронам дочери в ее доме в Беверли-Хиллс. Причиной смерти Рейнольдс стало стрессовое состояние, вызванное, разумеется, неожиданной кончиной Кэрри Фишер, с которой она была очень близка. «Я хочу быть с Кэрри и ухожу к ней», — приводят СМИ последние слова Дебби Рейнольдс, ссылаясь на ее сына. Тодд Фишер сообщил также, что его мать очень переживала, что не увидела дочь до ее кончины в клинике.
Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер
Рейнольдс вошла в историю кино своими ролями в классических голливудских комедиях — «Непотопляемая Молли Браун», «Поющая монахиня» и «Развод по-американски». Самый известный фильм с ее участием — это, конечно, «Поющие под дождем» 1952 года. Несмотря на преклонный возраст, актриса продолжала сниматься — ее последней ролью стала лента Стивена Спилберга «За канделябрами», выпущенная три года назад.
Дочь Дебби Рейнольдс Кэрри Фишер, получившая мировую известность благодаря роли принцессы Леи в саге «Звездные войны», скончалась в Лос-Анджелесе 27 декабря, через несколько дней после перенесенного инфаркта. Инцидент случился на борту самолета, следовавшего из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер, которая находилась в Европе в рекламном туре в поддержку своих мемуаров, стало плохо за 15 минут до посадки. Врач, бывший среди пассажиров, оказал необходимую помощь. К приземлившемуся самолету была вызвана скорая, и, как сообщали таблоиды, актрису реанимировали еще 15 минут по дороге в клинику.
Кэрри Фишер, Дебби Рейнольдс и Тодд Фишер
До самой кончины Кэрри Фишер так и не пришла в сознание. Как сообщается, родственники планируют устроить похороны матери и дочери одновременно. Об этом сообщил Тодд Фишер. «Это то, что мы хотим сделать, но мы все пока еще не все определили. Сама идея нам кажется уместной», — сказал Фишер New York Daily News.Он также опубликовал в своем микроблоге в Twitter трогательный рисунок, на котором Дебби Рейнольдс в образе своей героини из «Поющих под дождем» Кэти Селдон, а Кэрри Фишер — принцесса Лея из «Звездных войн», и стоят они обнявшись. Рисунок подписан «What a glorious feeling I'm happy again», цитатой из песни, которую в «Поющих под дождем» исполняет Джин Келли. «Эта самая красивая история любви, свидетелем которой я был. Я так по вам скучаю», — прокомментировал твит сам Тодд Фишер.
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