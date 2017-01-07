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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

07 января 2017

Дайте два: Джордж и Амаль Клуни ждут двойню

По сообщениям западных СМИ Амаль Клуни беременна и родит уже в марте

Вопреки недавним слухам о разводе, супруги Клуни счастливы вместе как никогда — уже в начале весны они впервые станут родителями. По информации издания Daily Star, 38-летняя Амаль беременна двойней и родит наследников 55-летнему Джорджу уже через два месяца. Радостную новость подтвердил ливанский друг семьи, но теперь мир ждет сообщения от самой звездной пары или хотя бы их официальных представителей.

Джордж и Амаль Клуни

Год назад похожая новость уже появлялась в таблоидах, однако агент Амаль тут же ее опроверг. На этот раз и супруги, и их агенты хранят молчание, хотя слухи о грядущем пополнении знаменитого семейства ходят уже с лета. Подогревает их тот факт, что Амаль последние месяцы не появляется на публике.

Джордж и Амаль Клуни

Напомним, что знаменитый голливудский актер Джордж Клуни познакомился с адвокатом Амаль Аламуддин в 2014 году, и в сентябре того же года они устроили роскошную свадьбу Венеции. Ранее Джордж был убежденным холостяком, и его скоропалительная женитьба стала сенсацией года.

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