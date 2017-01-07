Дайте два: Джордж и Амаль Клуни ждут двойню

Вопреки недавним слухам о разводе, супруги Клуни счастливы вместе как никогда — уже в начале весны они впервые станут родителями. По информации издания Daily Star, 38-летняя Амаль беременна двойней и родит наследников 55-летнему Джорджу уже через два месяца. Радостную новость подтвердил ливанский друг семьи, но теперь мир ждет сообщения от самой звездной пары или хотя бы их официальных представителей.

Год назад похожая новость уже появлялась в таблоидах, однако агент Амаль тут же ее опроверг. На этот раз и супруги, и их агенты хранят молчание, хотя слухи о грядущем пополнении знаменитого семейства ходят уже с лета. Подогревает их тот факт, что Амаль последние месяцы не появляется на публике.