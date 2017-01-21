Даша Жукова присутствовала на инаугурации Дональда Трампа

Как утверждают западные СМИ среди приглашенных на инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов была супруга российского миллиардера Романа Абрамовича Даша Жукова. По словам инсайдеров основательница музея современного искусства «Гараж» прилетела в Вашингтон по личной просьбе дочери главы правительства США Иванки Трамп.

Напомним, что дружба между Дашей и Иванкой длится уже не первый год. К примеру, в Instagram наследницы многомиллионного состояния Трампа можно найти совместные фотографии с возлюбленной Романа Абрамовича.

Кроме того, папарацци не раз удавалась запечатлеть знаменитостей вместе на различных спортивных и светских мероприятиях.