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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 января 2017

Даша Жукова присутствовала на инаугурации Дональда Трампа

Супруга Романа Абрамовича приехала в Вашингтон поддержать Иванку Трамп

Как утверждают западные СМИ среди приглашенных на инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов была супруга российского миллиардера Романа Абрамовича Даша Жукова. По словам инсайдеров основательница музея современного искусства «Гараж» прилетела в Вашингтон по личной просьбе дочери главы правительства США Иванки Трамп.

Даша Жукова

Даша Жукова

ФОТОGetty Images

Напомним, что дружба между Дашей и Иванкой длится уже не первый год. К примеру, в Instagram наследницы многомиллионного состояния Трампа можно найти совместные фотографии с возлюбленной Романа Абрамовича.

Кроме того, папарацци не раз удавалась запечатлеть знаменитостей вместе на различных спортивных и светских мероприятиях.


Иванка Трамп и Даша Жукова на US Open, сентябрь 2016 года

Иванка Трамп и Даша Жукова на US Open, сентябрь 2016 года

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