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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Coming out: первые романтические снимки звезд

Кто из знаменитостей заявил о своих отношениях через социальные сети?

Сегодня Селена Гомес впервые опубликовала в Instagram видео с участием своего нового бойфренда The Weeknd. И хотя исполнительница через пару часов решила удалить этот ролик, поклонники певицы успели сделать скриншот записи. Стоит ли говорить, что теперь Селене нет смысла отпираться и делать вид, что ее и Абеля связывают исключительно дружеские чувства. В связи с этим ELLE решил вспомнить другие звездные пары, которые признались в своих чувствах, опубликовав в социальных сетях фотографию с возлюбленным.

Instagram Селены Гомес

Instagram Селены Гомес

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Несмотря на то, что о романе между российской моделью и голливудским актером знал уже весь мир, Ирина довольно долго не афишировала свои отношения с Брэдли Купером в соцсетях. Впервые Шейк опубликовала их совместное фото (причем без лиц) в апреле прошлого года.

Анвар Хадид и Никола Пельтц

Слухи о том, что младший брат Джиджи, 17-летний Анвар Хадид, довольно тесно общается с 20-летней актрисой Николой Пельтц, ходили уже давно. Но подтверждением романа молодых знаменитостей стала фотография, которую брат Беллы выложил неделю назад в Instagram. На снимке молодой человек с букетом белых роз в руках нежно обнимает свою новоиспеченную возлюбленную.

Хилари Дафф и Джейсон Уолш

Несмотря на то, что Хилари Дафф уже рассталась со своим тренером Джейсоном Уолшом, певица также официально подтвердила информацию об их романе посредством соцсетей, опубликовав в Instagram трогательное фото со своим теперь уже экс-возлюбленным.

Хилари Дафф и Джейсон Уолш

Хилари Дафф и Джейсон Уолш

ФОТОInstagram

Зейн Малик и Джиджи Хадид

В случае с этой парой не Джиджи, а Зейн первый поделился совместной фотографией со своей возлюбленной. К слову, инсайдеры не раз отмечали, что музыкант в буквальном смысле без ума от своей девушки и очень хотел бы, чтобы в ближайшее время Хадид стала его законной женой.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Еще один мужчина, который решил предать свои отношения огласке с помощью социальных сетей, — Сэм Асгари. Персональный фитнес тренер и по совместительству начинающий актер сначала опубликовал в Instagram милую фотографию с поп-принцессой, которую затем поторопился удалить. Но это не помешало молодому человеку повторить этот «подвиг» еще раз и выложить в Snapchat очередной снимок с певицей.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Дженнифер Лопес и Дрейк

Накануне Нового года в сети появилась информация о том, что Дженнифер Лопес и Дрейк встречаются. Но поклонникам сложно было поверить в эту новость, пока сама певица не поделилась в Instagram трогательной фотографией, на которой канадский рэпер нежно обнимает свою возлюбленную.

Орландо Блум и Кэти Перри

Судя по всему, эта экстравагантная пара долго искала правильный ракурс для первой совместной фотосессии. В конечном итоге Орландо и Кэти действительно удалось удивить своих поклонников. Instagram-дебют пары состоялся во время Каннского кинофестиваля в мае прошлого года. На снимке знаменитости в халатах лежат на лестнице Hotel du Cap Eden-Rock.

Орландо Блум и Кэти Перри

Орландо Блум и Кэти Перри

ФОТОInstagram

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