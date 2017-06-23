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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 июня 2017

Что происходит с Джонни Деппом?

Актер удивил поклонников странной речью о президенте США и неудачными шутками

Джонни Депп приехал на британский музыкальный фестиваль Гластонбери, чтобы представить фильм «Распутница» 2004 года. Но запомнился его визит не рассказом о картине, а неожиданным выступлением перед показом. Свою речь он начал с вопроса: «Вы бы могли пригласить сюда Трампа?». Зрители заволновались, и актер продолжил: «Вы знаете, мне кажется, ему нужна помощь». После чего он намекнул на историю убийства 16-го президента США Авраама Линкольна американским актером Джоном Уилксом Бутом и представил это как шутку. Окончательно Депп ввел в заблуждение зрителей, когда заявил, что сам не является актером, а играет в кино только ради денег (в молодости он пытался стать музыкантом, но безуспешно). «Кстати, это окажется в прессе, и будет просто ужасно», — закончил Депп.

Джонни Депп

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