Что происходит с Джонни Деппом?

Джонни Депп приехал на британский музыкальный фестиваль Гластонбери, чтобы представить фильм «Распутница» 2004 года. Но запомнился его визит не рассказом о картине, а неожиданным выступлением перед показом. Свою речь он начал с вопроса: «Вы бы могли пригласить сюда Трампа?». Зрители заволновались, и актер продолжил: «Вы знаете, мне кажется, ему нужна помощь». После чего он намекнул на историю убийства 16-го президента США Авраама Линкольна американским актером Джоном Уилксом Бутом и представил это как шутку. Окончательно Депп ввел в заблуждение зрителей, когда заявил, что сам не является актером, а играет в кино только ради денег (в молодости он пытался стать музыкантом, но безуспешно). «Кстати, это окажется в прессе, и будет просто ужасно», — закончил Депп.