Что получит Даша Жукова после развода с Романом Абрамовичем?

Вчера Даша Жукова и Роман Абрамович объявили о расставании, и в прессе почти сразу стали обсуждать, какое состояние достанется основательнице музея «Гараж» после развода с бизнесменом. Поскольку бывшие супруги всегда держали детали своей личной жизни в тайне, точно неизвестно, как долго они были женаты: лишь в 2015-году в одном из интервью Жукова упомянула, что они с Абрамовичем уже несколько лет состоят в браке. По мнению СМИ, Роман, на счету которого до этого было два брака, мог оформить со своей третьей женой брачный контракт.

Специалисты уточняют, что в таком случае все то, что миллиардер заработал до заключения брака, принадлежит ему. Жукова может претендовать только на половину совместно нажитого имущества и отступные, которые должны быть прописаны в контракте. Некоторые СМИ называют возможной суммой отступных $300 млн, что должно покрыть привычное содержание Даши Жуковой и ее детей Аарона и Леи. Также Жуковой может достаться особняк в Колорадо и предметы искусства общей стоимостью около $150 млн.

Даша Жукова и Роман Абрамович с сыном Аароном ФОТО Getty Images