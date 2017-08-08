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    08 августа 2017

    Что получит Даша Жукова после развода с Романом Абрамовичем?

    СМИ узнали, что достанется экс-супруге российского миллиардера после разрыва

    Вчера Даша Жукова и Роман Абрамович объявили о расставании, и в прессе почти сразу стали обсуждать, какое состояние достанется основательнице музея «Гараж» после развода с бизнесменом. Поскольку бывшие супруги всегда держали детали своей личной жизни в тайне, точно неизвестно, как долго они были женаты: лишь в 2015-году в одном из интервью Жукова упомянула, что они с Абрамовичем уже несколько лет состоят в браке. По мнению СМИ, Роман, на счету которого до этого было два брака, мог оформить со своей третьей женой брачный контракт.

    Даша Жукова и Роман Абрамович

    Специалисты уточняют, что в таком случае все то, что миллиардер заработал до заключения брака, принадлежит ему. Жукова может претендовать только на половину совместно нажитого имущества и отступные, которые должны быть прописаны в контракте. Некоторые СМИ называют возможной суммой отступных $300 млн, что должно покрыть привычное содержание Даши Жуковой и ее детей Аарона и Леи. Также Жуковой может достаться особняк в Колорадо и предметы искусства общей стоимостью около $150 млн.

    Даша Жукова и Роман Абрамович с сыном Аароном

    Даша Жукова и Роман Абрамович с сыном Аароном

    ФОТОGetty Images

    Состояние Романа Абрамовича оценивают в размере от $9,1 до $11,4 млрд: большую часть прибыли ему приносит футбольный клуб «Челси», компания-регистратор Р.О.С.Т. и горно-металлургическая фирма «Евраз». Доход Жуковой зависит от музея «Гараж», совладельцем которого является ее экс-супруг и который приносит галеристке по несколько миллионов рублей в год.

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