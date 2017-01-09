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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

Что ответил Дональд Трамп на нападки Мерил Стрип

На прошедшей сегодня ночью церемонии вручения премии «Золотой глобус» актриса жестко высказалась в адрес избранного президента, но это его ничуть не смутило

Одним из самых скандальных моментов премии «Золотой глобус»-2017 стало выступление Мерил Стрип, которая получила в этом году премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. В своей затянутой, но пламенной речи звезда фильма «Железная леди» раскритиковала недавно избранного президента США Дональда Трампа. Мерил открыто назвала политика человеком, «который относится к людям неуважительно и оскорбляет окружающих.

Под прицелом камер прославленная актриса вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times. Мэрил Стрип призналась, что такой поступок ошеломил ее, и она никак не может выбросить эту историю из головы. «Потому что это было не кино. Это была реальность», — сказала на сцене звезда Голливуда.

В свою очередь Трамп высказался в The New York Times о том, что Мерил Стрип - известная «поклонница Хилари». Он лично не видел выступления актрисы на церемонии награждения «Золотой глобус», однако ее мнению совсем не удивлен. Трамп также заметил, что атаки «либералов из мира кино» происходят на него постоянно.

Дональд Трамп

Кроме Мерил Стрип высмеял избранного президента и ведущий церемонии Джимми Феллон. Он сравнил миллиардера с одним из персонажей «Игры престолов». Что ж, Трампу действительно, не привыкать к пародиям и критике.

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