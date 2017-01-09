Что ответил Дональд Трамп на нападки Мерил Стрип

Одним из самых скандальных моментов премии «Золотой глобус»-2017 стало выступление Мерил Стрип, которая получила в этом году премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. В своей затянутой, но пламенной речи звезда фильма «Железная леди» раскритиковала недавно избранного президента США Дональда Трампа. Мерил открыто назвала политика человеком, «который относится к людям неуважительно и оскорбляет окружающих.

Под прицелом камер прославленная актриса вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times. Мэрил Стрип призналась, что такой поступок ошеломил ее, и она никак не может выбросить эту историю из головы. «Потому что это было не кино. Это была реальность», — сказала на сцене звезда Голливуда.

В свою очередь Трамп высказался в The New York Times о том, что Мерил Стрип - известная «поклонница Хилари». Он лично не видел выступления актрисы на церемонии награждения «Золотой глобус», однако ее мнению совсем не удивлен. Трамп также заметил, что атаки «либералов из мира кино» происходят на него постоянно.