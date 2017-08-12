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    12 августа 2017

    Что на самом деле происходит в отношениях Эмбер Херд и Илона Маска?

    Актриса и миллиардер выпустили очередное официальное заявление

    Неделю назад зарубежные СМИ сообщили о расставании Эмбер Херд и Илона Маска. Спустя несколько дней миллиардер подтвердил это в комментариях под фотографией Херд в Instagram. «Поясняю: мы с Эмбер не вместе теперь, но остаемся друзьями и очень близкими друг другу, любящими людьми», — написал Маск. Причиной разрыва Илон назвал расстояние, которое разделяло его с экс-возлюбленной: до октября Эмбер находится в Австралии на съемках. «Хотя никто не знает, как все сложится завтра», — добавил владелец Tesla, чем запутал поклонников.

    Последующий комментарий Эмбер ясности не внес. «Несмотря на то, что мы расстались, мы с Илоном ценим друг друга и по-прежнему являемся близкими людьми. Спасибо всем за поддержку и уважение нашей личной жизни в это непростое время», — вторила бывшему бойфренду актриса. А буквально на следующий день западная пресса заявила, что Херд и Маск продолжают встречаться. Очевидцы видели пару на свидании: инсайдеры утверждают, что актриса и миллиардер вели себя как влюбленные и постоянно целовались.

    В ответ на эту новость Эмбер и Илон выступили еще одно, уже совместное официальное заявление: «Расстояние сыграло роковую роль в наших отношениях, потому что мы не могли часто видеться. Конечно, у всех бывают взлеты и падения. Мы официально заявляем, что очень уважаем друг друга. Печально, если у кого-то создалось впечатление, что это не так. Нужно учитывать, что в случае личной жизни публичных персон люди склонны драматизировать события и придавать каждому твоего шагу большее значение, чем есть на самом деле. Реальность же в другом: у нас обычные отношения, но они рассматриваются под лупой».

    Эмбер Херд и Илон МаскФОТОSPLASH NEWS/GETTY IMAGES

    Напомним, что Херд и Маск познакомились на съемках фильма «Мачете убивает». Тогда бизнесмен пытался ухаживать за актрисой, но она уже была в отношениях с Джонни Деппом. Роман с Маском у Эмбер начался спустя примерно месяц после развода с Деппом.

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