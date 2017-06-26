Что на самом деле происходило в браке Джонни Деппа и Эмбер Херд?

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Действительно ли голливудский актер позволял себе применять физическую силу по отношению к экс-супруге?
В прошлом году весь мир обсуждал два самых громких голливудских развода: Анджелины Джоли с Брэдом Питтом и Джонни Деппа с молодой женой Эмбер Херд. И если первые, после всех судебных тяжб, пришли к компромиссу и забыли обиды, то скандальное расставание Деппа и Херд переросло в настоящую драму. Спустя 15 месяцев, казалось бы, безоблачного брака Эмбер обвинила супруга в домашнем насилии, обратившись в полицию с кровоподтеками. Джонни заявил, что это клевета, однако суд постановил, что в течение года он обязан выплатить Херд сумму в размере $6,8 млн отступных, также во владение бывшей жены перешли автомобили Range Rover 2015 года выпуска и Ford Mustang 1968 года.
Несмотря на то, что судебные тяжбы давно разрешились, скандальный развод продолжает обрастать новыми подробностями. Вчера, например, финансовые менеджеры актера, на которых он подал в суд за воровство, заявили, что Депп действительно вел себя агрессивно по отношению к бывшей жене и нередко поднимал на нее руку. Источники, близкие к Джонни, поспешили объяснить, что если актер и мог пригрозить Херд, находясь в алкогольном опьянении, то ни за что не ударил бы ее.
Также инсайдеры уверены, что Эмбер сама провоцировала Деппа, нередко упоминая, что за ней ухаживает Илон Маск, и шантажировала супруга. Более того, ее отношения с миллиардером развиваются по той же схеме, что и с бывшем мужем: долгое время актриса игнорировала Маска, но ему все же удалось добиться внимания девушки — так начинался и ее роман с Джонни. Теперь же бизнесмен сделал возлюбленной предложение и, говорят, свадьба будет действительно масштабной.
«Херд получит то, что хочет, и бросит Маска», — добавляют инсайдеры, а также утверждают, что, несмотря на бурный роман с миллиардером, она до сих пор встречается со своей бывшей девушкой, фотографом Таси ван Ри, отношения с которой длились около трех лет.
Эмбер Херд и Илон МаскФОТО
Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп познакомились на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2011 году. Ради актрисы актер оставил Ванессу Паради, с которой прожил 13 лет. В феврале 2015 года пара сыграла свадьбу, а через 15 месяцев Херд подала на развод и обвинила супруга в домашнем насилии.
Джонни Депп и Ванесса Паради
Эмбер Херд и Таси ван Ри
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