Что на самом деле происходило в браке Джонни Деппа и Эмбер Херд?

В прошлом году весь мир обсуждал два самых громких голливудских развода: Анджелины Джоли с Брэдом Питтом и Джонни Деппа с молодой женой Эмбер Херд. И если первые, после всех судебных тяжб, пришли к компромиссу и забыли обиды, то скандальное расставание Деппа и Херд переросло в настоящую драму. Спустя 15 месяцев, казалось бы, безоблачного брака Эмбер обвинила супруга в домашнем насилии, обратившись в полицию с кровоподтеками. Джонни заявил, что это клевета, однако суд постановил, что в течение года он обязан выплатить Херд сумму в размере $6,8 млн отступных, также во владение бывшей жены перешли автомобили Range Rover 2015 года выпуска и Ford Mustang 1968 года.

Несмотря на то, что судебные тяжбы давно разрешились, скандальный развод продолжает обрастать новыми подробностями. Вчера, например, финансовые менеджеры актера, на которых он подал в суд за воровство, заявили, что Депп действительно вел себя агрессивно по отношению к бывшей жене и нередко поднимал на нее руку. Источники, близкие к Джонни, поспешили объяснить, что если актер и мог пригрозить Херд, находясь в алкогольном опьянении, то ни за что не ударил бы ее.