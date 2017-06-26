Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия
26 июня 2017

Что на самом деле происходило в браке Джонни Деппа и Эмбер Херд?

Действительно ли голливудский актер позволял себе применять физическую силу по отношению к экс-супруге?

В прошлом году весь мир обсуждал два самых громких голливудских развода: Анджелины Джоли с Брэдом Питтом и Джонни Деппа с молодой женой Эмбер Херд. И если первые, после всех судебных тяжб, пришли к компромиссу и забыли обиды, то скандальное расставание Деппа и Херд переросло в настоящую драму. Спустя 15 месяцев, казалось бы, безоблачного брака Эмбер обвинила супруга в домашнем насилии, обратившись в полицию с кровоподтеками. Джонни заявил, что это клевета, однако суд постановил, что в течение года он обязан выплатить Херд сумму в размере $6,8 млн отступных, также во владение бывшей жены перешли автомобили Range Rover 2015 года выпуска и Ford Mustang 1968 года.

Несмотря на то, что судебные тяжбы давно разрешились, скандальный развод продолжает обрастать новыми подробностями. Вчера, например, финансовые менеджеры актера, на которых он подал в суд за воровство, заявили, что Депп действительно вел себя агрессивно по отношению к бывшей жене и нередко поднимал на нее руку. Источники, близкие к Джонни, поспешили объяснить, что если актер и мог пригрозить Херд, находясь в алкогольном опьянении, то ни за что не ударил бы ее.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Также инсайдеры уверены, что Эмбер сама провоцировала Деппа, нередко упоминая, что за ней ухаживает Илон Маск, и шантажировала супруга. Более того, ее отношения с миллиардером развиваются по той же схеме, что и с бывшем мужем: долгое время актриса игнорировала Маска, но ему все же удалось добиться внимания девушки — так начинался и ее роман с Джонни. Теперь же бизнесмен сделал возлюбленной предложение и, говорят, свадьба будет действительно масштабной.

«Херд получит то, что хочет, и бросит Маска», — добавляют инсайдеры, а также утверждают, что, несмотря на бурный роман с миллиардером, она до сих пор встречается со своей бывшей девушкой, фотографом Таси ван Ри, отношения с которой длились около трех лет.

Эмбер Херд и Илон Маск

Эмбер Херд и Илон Маск

ФОТОInstagram

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп познакомились на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2011 году. Ради актрисы актер оставил Ванессу Паради, с которой прожил 13 лет. В феврале 2015 года пара сыграла свадьбу, а через 15 месяцев Херд подала на развод и обвинила супруга в домашнем насилии.

Джонни Депп и Ванесса Паради

Джонни Депп и Ванесса Паради

Эмбер Херд и Таси ван Ри

Эмбер Херд и Таси ван Ри

Материалы по темам

Спецпроекты

Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз