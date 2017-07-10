Что мы знаем о новой девушке Бена Аффлека?

После, как оказалось, временного затишья Бен Аффлек вернулся на страницы таблоидов. Причина — предполагаемый роман актера с Линдси Шукус. Пару запечатлели несколько дней назад выходящей из особняка Аффлека; проведя вместе целый день и поужинав в ресторане, Бен и Линдси вернулись обратно. Довольно быстро выяснилось, что у пары уже был роман четыре года назад, когда Аффлек был женат на Дженнифер Гарнер, а Шукус — замужем за коллегой по телешоу Saturday Night Live (где она работает продюсером) Кевином Миллером.

«Они оба обманывали своих супругов и теперь крайне осторожно ко всему происходящему относятся — чтобы публика не узнала подробности, прошлые и настоящие», — говорит источник. «Перезагрузка» романа Бена и Линдси находится на ранней стадии, они долгое время не встречались. Однако, как сообщил инсайдер, именно эта связь, всплывшая два года назад, стала настоящей причиной ухода Гарнер от мужа.

Линдси Шукус, Бен Аффлек

ELLE собрал несколько фактов о новой подруге Бена Аффлека.

Линдси Шукус младше Бена на восемь лет, ей 37. Она работает на шоу Saturday Night Live около 15 лет, именно там в 2002 году она познакомилась со своим будущим мужем Кевином Миллером. Они долгое время работали вместе, в 2010-м поженились, а пару лет назад расстались без скандалов, сохранив дружеские отношения. Более того, Шукус и Миллер видятся почти ежедневно, так как их офисы находятся в одном здании, 30 Rockefeller Center в Нью-Йорке (там снимается и Saturday Night Live, и Late Night Сета Майерса, где трудится исполнительным продюсером Кевин).

«Их часто можно видеть за кофе, за обедом, они, сидя на разных этажах, регулярно ходят друг к другу», — отметил источник. Бывшие супруги воспитывают общую дочь. Что касается романа Шукус с Беном Аффлеком в 2013 году, когда она еще была замужем, эта тема не поднимается и не обсуждается.

Линдси Шукус — известный профессионал, у нее есть премия «Эмми», полученная в 2015-м. В прошлом году Линдси продюсировала фильм Adele Live.

Интересно, что первым выпуском Saturday Night Live, который она делала как продюсер, был эпизод с участием близкого друга Аффлека Мэтта Дэймона.

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