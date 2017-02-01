Что мы знаем о 19-летней девушке Венсана Касселя?

Новая девушка Венсана Касселя, итальянская модель Тина Кунаки, в последнее время стала одной из главных героинь глянцевых СМИ. Пресса прежде всего отмечает разницу в возрасте 50-летнего Касселя и 19-летней Кунаки, а также прочит девушке серьезную карьеру в мире моды. Кто же все-таки она, Тина Кунаки?

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Тина родилась на Сицилии, в семье итальянки и выходца из Того, страны, расположенной в Западной Африке. «Мой отец Робин родился в Марокко, но родом из Того. Вырос же он во Франции. Моя мать Надя из Сицилии. Они встретились в Тулузе и сразу влюбились друг в друга», — говорит Тина. У нее есть брат и сестра, Кассандра и Захари. В семье сложились прекрасные отношения. «Я думаю, что они все гордятся мной. Моя семья очень меня поддерживает, и это мне помогает жить. Я тоже хочу для них всего самого лучшего и всегда им говорю, что, пока они счастливы, все у нас хорошо». Когда Тине исполнилось 15, она отправилась в Мадрид учиться в лицее, хотя совсем не знала испанский. Теперь Тина называет Мадрид своим любимым городом, а испанским владеет безупречно — так же как и английским с французским.

В детстве Кунаки активно занималась плаванием, но, получив серьезную травму, в итоге бросила этот вид спорта. С восьми лет она пробовала себя как модель, снимаясь в рекламе, хотя родители были против того, что их дочь делала карьеру в этом бизнесе. Учась в Мадриде, Тина продолжила пробиваться в модельный бизнес, и это ей удалось.

Тину всерьез заметили в 2016-м, после того как она засветилась в клипе популярейшего во Франции певца М. Покора. Ролик на песню Belinda, вышедший в октябре 2016-го, стал большим хитом на YouTube — сегодня у него почти 12 миллионов просмотров.

Также в прошлом месяце Кунаки участвовала в показе Jean Paul Gaultier в Париже, после чего подписала контракты с крупными модельными агентствами. Сейчас ее делами занимаются испанское агентство Mad Management Model, британское SUPA и знаменитое IMG Models.

Jean Paul Gaultier

Что дальше? «Я хотела бы жить только в Мадриде. Я вижу себя в квартире, полной света, в квартире, где полно детей. Что до работы, мне пока сложно судить, ведь я только начала. Хотелось бы, конечно, занять свою нишу среди таких состоявшихся моделей, как Ирина Шейк или Джоан Смоллс».