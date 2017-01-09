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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

Что ждет российских звезд в этом году

Прогноз иранского экстрасенса Мохсена Норузи

Что ждет российских знаменитостей в ближайшие 12 месяцев? Этот вопрос журнал Starhit задал победителю десятой «Битвы экстрасенсов» Мохсену Норузи, который заглянул в будущее и сделал прогноз на этот год.

Ксения Собчак

В прошлом году Мохсен уже делал предсказание Ксении и ее супругу, заверив, что телеведущая наконец-то готова стать матерью. И, как теперь известно, экстрасенс оказался прав — 18 ноября 2016 года Собчак родила своего первенца. Но, по мнению иранца, есть большая вероятность, что в ближайшее время семья актера и телеведущей пополнится: «У Ксении я чувствую большое желание повторного материнства. Рождение дочери изменит звезду, превратив в невероятную маму».


Александр Панайотов

Хотя пока непонятно, будет ли Панайотов представлять Россию на конкурсе «Евровидение», по мнению экстрасенса, в ближайшие три года исполнителя ждет взлет в карьере: «Александра ждет очень успешное шефство над авторским проектом. Спустя годы я вижу его в Нью-Йорке в задымленном клубе в кругу друзей и почитателей. Вероятно, он будет много времени проводить за границей», — утверждает Норузи.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Несмотря на то, что сейчас в отношениях между Цыгановым и Снигирь наблюдается некоторый кризис, по мнению экстрасенса, в ближайшее время актеры смогут справиться со всеми неприятностями: «Евгений и Юлия дико устали от внимания общественности и негативных комментариев относительно их союза. Я чувствую испуг, желание убежать и уберечься от людей. Никакой свадьбы ребята сейчас справлять не будут. Кроме негатива и сплетен извне я вижу большое осуждение и неприятие среди самых близких людей. Шансы на счастливый брак у Юлии и Евгения высоки, однако и цена этого счастья слишком высока. Сын Федор, родившийся в марте 2016 года, — не единственный ребенок в их союзе», — прогнозирует Мохсен.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

А вот что касается отношений другой звездной пары, то на их счет экстрасенс дал неутешительный прогноз: «Этой паре брак не нужен. Зарегистрировав отношения и сыграв красивую свадьбу, режиссер и актриса через какое-то время расстанутся. Паулина — дикая птица, коварная, свободная, необузданная, жаждущая странствий и приключений. Федор долго с ней не пролетит».

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Одной из самых крепких и счастливых пар Норузи считает Брэдли Купера и Ирину Шейк: «Неожиданный союз двух мощных, страстных, популярных людей крепок как энергетически, так и духовно. Ирина и Брэдли счастливы вместе. Свадьба должна состояться, это укрепит их отношения, тем более что эта пара имеет громадные шансы на продолжительный путь. Окончательное решение в любом случае примет Ирина. Купер уже свой выбор сделал — осмысленно и надолго».

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Елена Летучая

Помимо успешного развития собственного бизнеса, по мнению Мохсена, в ближайший год Елену ждет прибавление в семье: «Трудолюбивая, самодостаточная, уверенная в себе, красивая во всех смыслах этого слова, Летучая — абсолютно счастливый и везучий человек с легкой энергетикой. 2017 и 2018 годы Лена посвятит материнству, в чем совершенно счастливо и по-новому реализуется. Как бы смешно ни звучало, Летучая может крайне успешно руководить ресторанным бизнесом. Ее проект ждет огромный успех!» — заверяет экстрасенс.

Полина Гагарина

По мнению Норузи, исполнительница не будет делать перерыв в карьере, а совместит работу и заботу о своем втором малыше. Кроме того, экстрасенс предсказал пол будущего ребенка: «В 2017 году я чувствую прибавление в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Вижу девочку. Скорее всего, малышка родится в теплое время — в апреле или мае. Брак Дмитрия и Полины очень гармоничен, звезды их судеб сулят им их общих детей. Полине необходимо дать организму небольшую передышку. Рождение ребенка ничуть не затормозит развитие Полины. Ее успех стабилен и продолжителен».

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